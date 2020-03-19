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19 марта 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Названа самая защищенная от коронавируса группа крови. Китайские ученые подтвердили, что группа крови влияет на уязвимость человека к коронавирусу.

Специалисты сравнили распределение различных групп крови системы AB0 у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне с распределением групп крови у здоровых людей, живущих в этих же регионах.

Среди здоровых людей доли групп A, B, AB и 0 составляют 32.16, 24.90, 9.10 и 33.84 процента соответственно,

Для больных доли тех же групп A, B, AB и 0 составляют 37.75, 26.42, 10.03 и 25.80 процента соответственно.

Таким образом люди с группой А в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, а люди с группой О — в 1,3 раза реже. Возраст и пол при этом не оказывают влияния на распределение.

Группы крови по системе ABО определяются наличием генов А, В, О и так далее, которые кодируют различные варианты фермента гликозилтрансферазу. Она гликозилирует (присоединяет остатки сахаров) к поверхностному антигену эритроцита — агглютиногену, создавая специфический агглютиноген А или В.

В плазме крови могут присутствовать антитела (α-, β-гемагглютинины) к антигенам, которые могут вызывать склеивание эритроцитов, однако у человека может присутствовать только один белок из каждой пары агглютиноген А/α-гемагглютинин и агглютиноген В/β-гемагглютинин. Это создает четыре допустимые комбинации: О (группа крови I), А (II), В (III) и АВ (IV).

Самыми восприимчивыми оказались пациенты с II группой крови, а наиболее устойчивыми — с I группой.

Источники: https://d-galaydov.livejournal.com/109876.html