Паника на мировых рынках 28 февраля оказалась легкой репетицией

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16 марта 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Забудьте про 28 февраля 2020, забудьте даже про кризис 2008. Вчера была настоящая катастрофа. Никогда, черт возьми такого не было, это черная дыра засасывала все, что к полу не приколочено. Всепоглощающая, всепроникающая и опустошающая паника на всех мировых рынках 28 февраля оказалась легкой репетицией, беспрецедентная катастрофа началась буквально на днях. Распродажа была болезненной, насильственной и неумолимой.

Худший день за более, чем 30 лет

Больше всего досталось Европе. Проблема не в том, что накопленный обвал рынков превысил все то, что мы видели с 2009 – проблема в скорости этого обвала и цепной реакции, которую он провоцирует. Разрывает денежные, кредитные, долговые рынки, коллапсирует буквально все, в том числе драгоценные металлы, считающиеся защитным активом. Это означает, что нехватка ликвидности настолько острая, что для удовлетворения маржинальных требований инвесторы продают все подряд из того, что еще можно продать по приемлемым ценам. Но даже приемлемых цен не всегда находятся и сливают пакетами, как попало – в рынок, не глядя, по любым ценам, в режиме технических принудительных продаж. Палладий на 30% сквозануло.

Для рынков Франции, Великобритании, Бельгии, Австрии и Нидерландов обвал 12 марта стал сильнейшим в истории, для Германии максимальным с 16 октября 1989, для американского рынка максимальным с 19 октября 1987. Т.е. это самый худший день за более, чем 30 лет!

За 4 дня этой недели европейские рынки шатало на 20-23% - это значительно сильнее, чем было в 2008. Например, для Германии и Франции максимальные темпы падения за 4 торговых дня в октябре 2008 были 15.7%, для Великобритании 13.4%. Но грохнули с низкой базы, тк до этого 2 недели падали. 3-х недельные темпы вне конкуренции. Франция и Германия сейчас минус 33% (в 2008 в самый худший момент было 26%, эти рынки показывают схожую динамику), Великобритания минус 30%, в 2008 минус 25% за 3 недели. Но даже США летят в пропасть. За 3 недели минус 25.7% (28.4% было в худший период 2008), а за 6 дней минус 21% - это худший результат с октября 1987!! Япония сейчас минус 28% за 3 недели, в кризис 2008 в самую острую фазу было минус 30%

Индекс интегральной волатильности превысил уровни декабря 2008, приближаясь вплотную к самому драматическому периоду октября 2008.

Индикатор финансовых условий на американском рынке (на графике), объединяющие спрэды на кредитных, денежных и долговых рынках рухнул до самых низких значений с 2009 г.

За 3 недели рынки уничтожили рост за последние 4-10 лет (в зависимости от рынка).

Например, Великобритания на уровне ноября 2011, Франция и Германия на уровне августа-ноября 2013 (хотя формально чуть выше минимума февраля 2016, но это временно). Япония рухнула до уровней октября 2016, Южная Корея обвалилась до показателей мая 2010! Филиппины, Таиланд, Малайзия на уровнях середины 2012. В самой тяжелой ситуации рынки Испании, Италии, Португалии, Греции – они на минимумах за десятилетие, а Португалия пробила дно и пошла копать середину 90-х! Возле дна кризиса 2009 находится Чехия и Польша, в тяжелой ситуации Чили, Колумбия и Сингапур, где текущие котировки соответствуют середине 2009! За 12 лет роста вообще нет!

На удивление устойчивы Россия, Бразилия и Турция

По России уровни середины 2018, в Бразилии даже после такого сокрушительного обвала где-то сентябрь 2017, а в Турции июнь 2019. Но это в национальной валюте, если же пересчитать в доллары, то минимумы с 2016 и даже ниже.

Единственный рынок, который в долларовом выражении пока лучше всех – это американский рынок. Там декабрь 2018 или середина 2017, как смотреть. Но даже для них это болезненно.

Самое глубокое падение в национальной валюте от годовых максимумов в Польше, Греции, Италии, Бразилии и Филиппинах – под 40% и выше. Лучше всех кто? Тот, кто пострадал сильнее всех в макроэкономическом плане из-за карантина и тот, кто является эпицентром вируса – это Китай!

Такой обвал не мог остаться незамеченным. Проблема не только в фондовых рынках, проблема в цепной реакции, которая засасывает, как черная дыра все, что только возможно – денежные, валютные, товарные, долговые рынки. Парализуется кредитная активность, эмиссия ценных бумаг и рефинансирование. По сути, это катастрофа.

А теперь самое главное. ФРС анонсировала безумные меры, которые не все осознали

Итак, продолжается скупка краткосрочных трежерис (долговые ценные бумаги Министерства финансов США, в России аналогичные ценные бумаги называются облигациями федерального займа) в объеме до 60 млрд долл в месяц. В дополнении к этому действует программа в 175 млрд операций РЕПО овернайт (сделка купли/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/покупки), плюс к этому 45 млрд сроком на 2 недели с аукционами дважды в неделю, т.е. еще потенциал в 90 млрд. Плюс к этому три операции репо сроком на 1 месяц по 50 млрд. Ну и главное – трехмесячные репо в чудовищные 500 млрд долл, причем дважды в неделю. Из пресс релиза ФРС предполагается, что они будут проходить каждую неделю на протяжении месяца. Учитывая, что операции 3-месячные, то некий верхний лимит (который необязательно будет использован) может достигнуть до 4 трлн долл, не считая ранее анонсированных операций!! Другими словами, в ближайшую неделю в рынок поступит до 1.33 трлн долл выкупа трежерис! Какой то немыслимый спайк на графике баланса ФРС ожидается. Это примерно в 20 раз интенсивнее, чем все прошлые программы и прочие виды накачки ликвидностью от ФРС! Это просто невероятно, это не базука, а ядерный удар ликвидностью по рынкам.

Источники: https://spydell.livejournal.com/678896.html