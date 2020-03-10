События на биржах сейчас носят чисто психологический характер

//Жаркое из блогов 13+

10 марта 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

События на биржах и рынках сейчас, конечно, носят чисто психологический характер. В реальном физическом мире до 1 апреля действуют все ранее заключенные соглашения по ограничению добычи нефти, поэтому никаких новых объемов до этой даты не появится. Паника касается исключительно фьючерсных поставок и неопределенности, связанной с тем, что будет происходить во втором квартале. Далее тоже никто не смотрит по понятным причинам.

Уже поэтому большую часть вчерашнего падения отыграют в последующие дни, но нервный срыв вполне объясним - слишком много негативных факторов пришлись на один и тот же период, и все они будут корректировать цены вниз.

Безудержного наращивания добычи тоже не будет, даже если все начнут качать как в последний день. Хранилища небеспредельны, а потребление объективно будет восстанавливаться долго и с неизвестной динамикой. Два крупнейших рынка сейчас под последствиями эпидемии китайского вируса, и сейчас все зависит от того, как будет восстанавливаться Китай. По нему будут ориентироваться все остальные. А у Китая вполне объективные трудности - снижение экспорта по результатам торговой войны с США никак не связано с коронавирусом, и именно оно создает для китайской модели основные проблемы. От китайского руководства будут ждать решения именно этой проблемы, эпидемия - досадный, хотя и весьма медийный момент.

В любом случае баланс спроса и предложения будет пересматриваться, и цена на нефть очевидно - тоже. Какой она в итоге будет - никто не скажет, но недавние 60 долларов выглядят явно завышенными. И даже очень. Вчерашние 30 - это чистая паника, поэтому какое-то время все будут искать новую точку равновесия и, понятно, периодически ее проскакивать вверх и вниз.

А вот далее начнется борьба уже вполне рутинная, в которой играют роль технологии, резервы и стратегические способности руководств стран и корпораций. И начнутся новые альянсы, которые будут "дружбой против". Кого-то с рынка придется убирать, хотя бы частично. Будут искать слабое звено, за счет кого снизить собственные потери. По всей видимости, Кремль полагает, что самым слабым звеном являются сланцевые производители, поэтому расчет на то, что первыми не выдержат они.

Однако специфика американской экономики в том, что при всех своих крайне высоких показателях в добыче она потребляет больше, чем производит, а потому низкие цены на нефть позволят получить дополнительные преимущества не нефтяному сектору экономики, который поддержит нефтяной. Сланцевая отрасль США защищена хеджированием и перекрестным акционированием, когда добытчики и переработчики по сути являются единым имущественным комплексом. Потери добытчиков будут покрываться дополнительными доходами переработки. В такой ситуации ждать краха сланцевой отрасли США - проще сидеть на горе и ждать свиста рака. Но это сложно для простых парней с помоек, которые сегодня рулят Россией и ее экономикой. Их представления о мире гораздо проще, а потому они принимают решения, исходя из этой кажущейся простоты. Классическая картина эффекта Даннинга-Крюгера. Даже если им объяснить, что они неправы, они просто не поймут объяснений.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4388670.html