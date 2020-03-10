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«Газпром» возобновляет прокладку «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» идет в Европу в сопровождении боевых кораблей

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

«Газпром» возобновляет прокладку «Северного потока-2»

Российские боевые корабли сопровождают из Индийского океана до Средиземного моря судно «Газпрома», которое будет достраивать «Северный поток — 2»

Трубоукладчик «Академик Черский» поменял курс со Шри-Ланки на Суэцкий канал, но простоял у острова несколько дней. После чего отключило передачу данных. В тот же день Шри-Ланку покинул российский боевой корабль, который направился по маршруту трубоукладчика — к Аденскому заливу, который ведет к Суэцкому каналу.

Тем временем в Минобороны России заявили, что 4 марта в столицу Шри-Ланки Коломбо прибыл сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». А 6 марта сторожевой корабль направился по маршруту трубоукладчика в одно с ним время.

Боевые корабли российского флота смогут обеспечить безопасный проход судна «Газпрома» в Красное море и Суэцкий канал. Традиционно суда берут на Шри-Ланке охрану для прохода Аденского пролива, который «славится» сомалийскими пиратами, и отключают АИС, чтобы те не могли определить судно.

Примечательно, что 6 марта на Шри-Ланку прибыл большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», который следовал по предыдущему маршруту «Академика Черского». В порту корабль должен был пополнить запасы воды и топлива.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3187828.html

 

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