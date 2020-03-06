Украина вооружится барражирующими боеприпасами

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6 марта 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Как сообщило информационное агентство министерства обороны Украины АрмiяInform, научно-производственное предприятие «Атлон Авиа» (Киев) - производитель беспилотных авиационных комплексов - разработало новый комплекс с барражирущим боеприпасом под названием «Гром» (Silent Thunder). Корреспондент АрмiяInform пообщался с директором НПП «Атлон Авиа» Артемом Вьюнником относительно новой разработки и побывал на ее испытаниях.

- Артем Андреевич, ваш беспилотник «Фурия» работает на передовой не первый год. Что стало толчком для разработки барражирующего боеприпаса?

- Да, наша «Фурия» работает в войсках с 2014 года, и мы постоянно взаимодействуем с нашими операторами и в целом с подразделениями, эксплуатирующих такую технику. В эти годы наши военные наблюдали ситуацию, когда противник свою технику (системы разведки, РЭБ, артиллерийские батареи) располагает в жилых кварталах, среди домов и поразить ее без вероятного повреждения зданий или инфраструктуры почти невозможно.

Неоднократно наши военные выявляли вражескую технику, радиолокационные станции, системы разведки, которые неделями стояли возле многоэтажек, в которых проживают гражданские, и спокойно работали против украинских сил, и с этим ничего не могли поделать. Поэтому мы начали изучать мировой опыт барражирующих боеприпасов, но к тому времени морально не были готовы к созданию подобной системы поражения.

После понесенных Украиной жертв мы переоценили ситуацию и наши возможности. И поняли, что обречены создать высокоточное оружие, которое спасет много человеческих жизней. И начали искать компоновку, формировать тактико-технические характеристики, учитывая цели, которые необходимо поражать, в каких условиях они находятся, на каком расстоянии их располагают. Решили, что для поражения целей лучше всего подходит схема биплана с Х-компоновкой, которая гарантирует хорошие характеристики в горизонтальном полете и при планировании на цель в вертикальной траектории.

Перед нашим коллективом встал важный вопрос - каким образом поднимать в воздух наши боеприпасы. Сначала рассматривался вариант катапульты - пневматического или эластичной с резиновым силовым блоком. Когда создали первый «Гром», то поняли, что катапульту делать долго, дорого. И подумали, почему бы не поднять боеприпас в воздух и не сбросить его с помощью мультикоптера.

«Гром» привязали к коптеру, создали систему сброса с радиоуправлением и первый раз для испытаний сбросили его в воздухе. Идея сработала. Один коллега предложил боеприпасы прикреплять к мультикоптеру на специальных креплениях носовой частью вверх. После того, как коптер поднимает «Гром» в воздух, на определенной высоте в автоматическом режиме боеприпас высвобождается, запускается его двигатель, и он начинает управляемый полет к цели. К тому же, решили использовать мультикоптер не только как стартовую площадку, но и как ретранслятор. В боевых условиях это позволяет выполнять запуск с любого места.

- Вы запланировали испытания «Грома» в полевых условиях. Какие задачи поставлены перед испытателями?

- Полет «Грома» особенный. Это второй запуск с помощью мультикоптера, некоторые этапы полета впервые состоятся в автоматическом режиме. Запланирован подъем в воздух, отделение на определенной высоте боеприпаса от мультикоптера, начало полета по заданному маршруту, автосопровождение цели, имитация пикирования на цель, возвращение на стартовую площадку. «Гром» для испытаний оснащен системой посадки с помощью парашюта. Боевой вариант парашютом не оснащается.

- Ну вот и мы стали свидетелями работы «Грома» (видео, напоминающее запуск детского квадрокоптера, на youtube по ссылке в конце текста). Как оцениваете результаты испытаний?

- Прежде поставлена задача устранить проблемы, которые имели при первом взлете. Сегодня все прошло штатно и прогнозируемо - полностью в автоматическом режиме. В первом полете автоматический взлет пришлось приостановить и перейти на ручной режим ввиду незначительных проблем, возникших с бортовыми датчиками.

Взлет, отсоединение боеприпаса, переворот в воздухе, все произошло, как и планировали. Результатом доволен. Скорость полета «Грома» достигнута согласно расчетам. По результатам испытаний сделаем анализ телеметрии, ведь это важнейший этап испытаний, и внесем необходимые коррективы.

- Откуда появилось название боеприпаса, которая в переводе с английского звучит как «Тихий Гром»?

- Наш боеприпас грозный, тихий и незаметный. Ведь полет происходит в беззвучном режиме. Такую небольшую цель, которая к тому же является быстро движущемся объектом, в небе на высоте более 500 метров визуально наблюдать довольно трудно.

Александр Дидур

Основные ТТХ боеприпаса «Гром» ST-35

Крейсерская скорость - 120 км/ч

Продолжительность полета - 60 мин

Взлетный вес - 10 кг

Вес боевой части - 3,5 кг

Типы боевой части - термобарическая, кумулятивная, осколочно-фугасная

Вероятность поражения цели - 0,95

Эффективная рабочая высота - 800-1200 м

Расчет - 3 человека

На фото: Опытный образец барражирующего боеприпаса «Гром» STS-35 разработки киевского НПП «Атлон Авиа» (с) armyinform.com.ua

Источники: https://bmpd.livejournal.com/3952272.html, https://www.youtube.com/watch?v=XBTSE7gsfH8

https://www.youtube.com/watch?v=XBTSE7gsfH8