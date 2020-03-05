В Китае резкое падение случаев новых инфекций

//Жаркое из блогов 13+

5 марта 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Франция отменяет поцелуи, Италия уходит на каникулы, а Иран летит в пропасть... Китай тем временем продолжает делать маски - ежедневно 20 миллионов хирургических масок, и из них почти 2 миллиона респираторов класса N95. По-прежнему в силе полный запрет на их экспорт. Не ждут, но готовятся.

Интересно, что китайские фабрики респираторов N95 не могут сейчас работать в полную силу из-за дефицита фильтровальной ткани. Цена ткани для респираторов N95 выросла в 20 раз. Но её не хватает, и в Китае сейчас спешно устанавливаются дополнительные линии по её производству. Утверждается, что это займет месяцы. Вот такие дыры.

Италия

Италия до 15 марта закрывает все школы и университеты. Это будет очень хорошая идея для Москвы через месяц, когда вирус доберется сюда.

Число инфицированных в Италии поднялось до 3089, и число смертей до 107. Безумно жалко пожилых. Неожиданно для меня, 23% населения Италии старше 65 лет, и ожидаемо, почти все смерти падают на эту возрастную группу.

Италия - центр распространения коронавируса в Европе и мире. Индия, например, аннулировала въездные визы для итальянцев.

Франция - 285 подтвержденных случаев заражения, Германия - 240, Испания - 193, Великобритания — 87

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран: "Я официально рекомендую избегать практики рукопожатий и сокращения социального общения с физическим контактом, включая практику la bise". La bise (на русском лобзанье) - целование друга/подруги в обе щеки при встрече.

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В США Конгресс выделил $8.3 миллиарда долларов немедленного финансирования для борьбы с коронавирусом. В Нью-Йорке среди контактов заболевшего 50-летнего адвоката, найдено 9 подтвержденных случаев. 9 от 1 - это как-то внезапно много.

Сейчас есть планы/мощности тестировать по 15000 человек в день, и эти мощности должны расти.

Очень боюсь, что в Италии остановить инфекцию уже не удастся, хотя я им очень-очень-очень этого желаю. В США остается малюсенький шанс локализации в отдельных округах Калифорнии и штата Вашингтон, при условии, что немедленно начнется массовое тестирование и крупно повезет.

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Судя по косвенной информации, в ужасной ситуации находится Иран:

1) Заражено много членов высшего руководства;

2) Есть смерть среди лиц, допущенных к Верховному Лидеру ИРИ (хотя знаем, что допущены немногие);

3) Практически 100%, возвращающихся из Ирана, заражены вирусом;

Можно осторожно предположить, что эпидемия уже накрывает на менее 10%-15% населения.

А значит, и полное накрытие, и 50,000-500,000 жертв неизбежны. Верхний предел очень трагический, сравнимый с потерями ирано-иракской войны, в которой погибло около 1,000,000 человек.

* * *

В мировом масштабе пока можно сохранять осторожный оптимизм. В Китае резкое падение случаев новых инфекций: всего 119 на всю страну, и почти все в Ухани. В Шанхае - 1 новая инфекция на весь регион. Только 38 новых смертей, что безусловно означает, что ВОЗовская оценка сверху 3.2% морталити (подверженность смерти) будет снижаться до 1% и ниже.

Абсолютно всем надо немедленно применить все китайские разработки по отслеживанию контактов по телефонам и цветовой градации опасности - зеленый, желтый, красный. Вне Ухани 98% популяции попадают в зеленый цвет, что позволяет "желтых" и "красных" помещать в карантин и тестировать.

Если остальные это не используют, то пенять можно будет только на себя.

Источник: https://verola.livejournal.com/1217909.html