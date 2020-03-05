Почему у России есть гиперзвуковое оружие, а у США нет

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5 марта 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Даже если вас не устраивает Путин, как президент, вы не можете не признать, что действительно сейчас единственный отрезок в истории противостояния нас с Западом, когда не мы догоняем паритет по военному могуществу в вооружении, а нас пытаются догнать и причем по нескольким направлениям сразу.

Вот какой ответ представителя Пентагона публикует Washington Examiner, на вопрос как так получилось, что Россия уже практически приняла на вооружение свое гиперзвуковое оружие, а США находятся на этапе экспериментов?

"В последние десятилетия мы были мировыми лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы решили не применять их при создании систем вооружений, а создавать новое оружие на основе других технологий, не прибегая к гиперзвуковым технологиям, разрабатываемым в лабораториях", - отвечает помощник директора по гиперзвковым разработкам из Пентагона Майк Уайт.

А вот и причина, почему у России есть, а у США нет:

"Мы публикуем множество материалов, а они их читают. Так что эти люди могут довольно легко использовать нашу информацию", — пояснил директор по оборонным исследованиям Марк Льюис.

"Отвечая на вопрос Washington Examiner, почему США не торопились инвестировать средства в гиперзвуковое оружие, зная о том, что в России ведутся такие разработки, и она переходит на такое оружие, Уайт сказал — мир стал таким местом, где наши соперники из числа великих держав внимательно наблюдают за нами последние несколько десятилетий", — указывают авторы статьи.

Издание напоминает, что в 2018 году компания "Локхид Мартин" получила от ВВС США $ 928 млн на гиперзвуковую программу под названием "Концепция гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем", но в феврале 2020 года ее отменили. Вместо этого в бюджете ВВС на 2021 год предусмотрено выделение $ 382 млн на гиперзвуковые работы, в которых основное внимание предстоит уделить "перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракете" под названием "Стрела" (Arrow).

"Разница между ними в том, что первое — это планирующий летательный аппарат с ракетным ускорителем, а второе — крылатая ракета. Крылатые ракеты меньше, и их можно устанавливать на самых разных платформах, говорят эксперты", — отмечается в статье.

Льюис и Уайт уверяют, что "Концепция гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем" очень многое им дала, и что полученные знания используются во всех видах вооруженных сил, а также в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), которое ищет альтернативные пусковые платформы. По словам Льюиса, в этом году могут состояться летные испытания гиперзвукового аппарата для сухопутных войск и ВМС.

Но задача состоит не в том, чтобы создать конкретное оружие, заявили эти исследователи. Работы ведутся с той целью, чтобы разработать средства широкого применения.

"Это будет не один и не два вида гиперзвукового оружия. Это будет целый комплекс средств и возможностей. Средняя дальность. Большая дальность. Изделия для размещение на кораблях, на машинах, на самолетах — на внешней подвеске и в бомбовом отсеке. Это будет целый спектр возможностей", — утверждает Льюис.

Но как признают американские эксперты, "эти изделия" будут готовы не раньше середины 2020-х годов (т.е. к 2029 в лучшем случае).

На самом деле все понимают, что США не обладает гиперзвуковым оружием потому, что не сумели решить технические проблемы связанные с гиперзвуком, хотя долгое время над этим работали. А еще потому что не смогли выкрасть информацию у РФ, хотя активно пытаются, а эсбэшники активно им в этом мешают.

Источники: https://masterok.livejournal.com/6056545.html