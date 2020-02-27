Референдум, или социологический опрос...

//Жаркое из блогов 13+

27 февраля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Странная апатия всей российской оппозиции в отношении предстоящего «голосования по поправкам в Конституцию» выглядит настолько нелепо, что заставляет задаться вопросом: А есть ли вообще в России эта самая оппозиция?

Может быть, никакой оппозиции и нету...

Ну в самом деле: как можно не использовать такой шикарный повод, как это дурацкое «голосование», для отстаивания своих интересов, привлечения внимания и атаки на власть? Если уж подобные события не использовать (когда власть подставляется на ровном месте) – то какого ж тогда рожна еще нужно?!

Возьмем Навального – вроде как самого активного оппозиционера. С самого начала, в ответ на предложения бойкотировать «голосование», он выступает с заявлением, что, мол, ельцинская Конституция – дерьмо, какого хрена ее защищать, пошла она лесом, пусть с ней делают что хотят. И ВСЁ. С тех пор – молчание (по Гамлету: дальше – тишина). И как это прикажете понимать? ОК, допустим, Навальному не нравится пока еще действующая Конституция. Но тогда естественный вопрос – а какая нравится? Или, что то же самое – а какой, по мнению Навального, Конституция должна быть? Нет ответа.

То есть – пусть корежат «плохую» Конституцию как хотят, своих вариантов у Навального нет, подите все прочь. Но, извините, это позиция не политика, а какого-то капризного ребенка. Предполагается ведь по умолчанию, что оппозиция потому и оппозиция, что у нее есть СВОЙ, собственный план устройства государства, взгляд «как оно должно быть»; если же ничего нет…

Или Явлинский: да, у Яблока хотя бы есть список собственных поправок в Конституцию, причем почти со всеми можно согласиться. Например, там есть прекрасное требование вернуться к 4-х летним срокам пребывания у власти для всех – и для депутатов, и для президента. То есть – «откатить назад» изменения, внесенные в 2010 году в Конституцию по инициативе Медведева. Жизненно необходимая вещь! 6-летний срок для президента – вообще нонсенс, открытая возможность первые 4 года у власти воротить что угодно, хоть пенсионную реформу, хоть развязывание локальных войн, в принципе ничего не опасаясь.

Но и «яблочные» поправки – тоже робкие и вялые, и главное – не концептуальные. Не чувствуется за ними своего собственного – оппозиционного! - подхода «партии» к тому, «как нам обустроить Россию». А такими не зажечь аудиторию, не переломить послушного, «бараньего» настроя народонаселения пойти и «голо сувать» за то, что скажет начальство.

А ведь «голосование», при всей его (уже традиционной для РФ) заведомой абсурдности и никчемности – великолепное «окно возможностей» для реальной (если бы она была) оппозиции громко заявить о себе. Во-первых – это прекрасная возможность дать подножку Кремлю: ведь – редкий случай – этой затеей он САМ поставил себя в уязвимое положение!

Так-то кремлевские уже лет 15 работают над тем, чтобы вообще никак не зависеть от подмандатного народа: искорежили до предела выборное законодательство, удлинили себе сроки синекур до полного неприличия, фактически запретили любую митинговую активность, практически истребили в стране все независимые СМИ, наконец, дошли уже и до того, что начали преследовать высказывание в соцсетях негативных мнений о себе, любимых. И вот – на тебе: вдруг пошли на то, что больше всего ненавидят – голосование. Дали народу высказать МНЕНИЕ хотя бы о чем-то.

Очевидно, что это сделано не от хорошей жизни. Кремлевская улита нехотя вылезает из своей бронированной башни и хотя бы на миг, 22 апреля, подставляет свое нежное, беззащитное, блестящее от слизи тельце под все ветра и политические коронавирусы от благодарного народа. Что же делает «оппозиция»? Она показательно зевает и говорит – «да нам это неинтересно, давайте лучше посчитаем очередные украденные миллиарды ...

Каковы были бы задачи реальной оппозиции в нормальной стране? Задача-минимум – сорвать «голосование» (что автоматически влечет за собой постановку вопроса о доверии народа действующей власти). Задача-максимум – продвинуть СОБСТВЕННУЮ повестку, свое, оригинальное, отличное от «кремлевского» понимание того, как должна быть устроена Россия.

Если иметь в виду задачу-минимум – тут напрашивается, к примеру, такой вариант: выдвинуть давнее, популярное и набившее оскомину требование «упомянуть в Конституции русских как государствообразующий народ». Причем прописать это прямо в преамбуле (которая как бы неизменяемая).

Сам я всегда скептически относился к постоянному стону многих и многих на эту тему – поскольку реально действительно непонятно, какой от этого толк и что вообще изменится, если этот пункт «прописать». Русских в России и так подавляющее большинство, и во всем мире Россия воспринимается именно как государство русских, пиши про это или не пиши. Но все дело в том, что в данном случае у нас не научный диспут, а политика...

...Если у оппозиции задача – сорвать голосование «за», ничего лучше такого «вброса» не придумать. Оформить требование просто: мы, дескать, требуем прописать в Конституции великий русский народ и Россию как государство русских. А ЕСЛИ этого пункта не будет – мы за проект поправок голосовать отказываемся (то есть или не приходим, или голосуем против). Просто и эффективно.

Самые «умные» тут, конечно, станут протестовать «продвинуто»: дескать, «так нельзя», потому что речь о преамбуле Конституции, а она вроде как неизменяема, поэтому нет смысла и т.д. На это есть элементарное и не лишенное изящества возражение: дело в том, что всё задуманное кремлевскими мудрецами «голосование по поправкам» - незаконное, а если точнее – оно находится вне рамок закона. Оно незаконное до такой степени, что даже непонятно – с какой стати его проведением должен заниматься ЦИК, ведь по закону ЦИК не должен заниматься организацией социологических опросов за госсчет!

Всё просто: формат ОБЯЗЫВАЮЩЕГО всенародного голосования по различным вопросам, в том числе и по поправкам Конституции, прописан в законе: это референдум. Однако отечественные «законодателями» извернулись ужами в самые немыслимые кольца, встали на уши и стекли по асфальту – но так и не признали предстоящую процедуру референдумом. ИСПУГАЛИСЬ. Чего – непонятно; возможно, они знают о настроениях «внизу» нечто большее, чем мы.

Ну а раз так, раз голосование у нас де-юре – просто опрос, то почему, собственно, не спросить народ и о том, как должна, на его взгляд, выглядеть преамбула его Конституции? Что этому мешает? Спрашивать ведь можно кого угодно о чем угодно, от этого ведь никому ни жарко, ни холодно. Таким образом вопрос о «бессмысленности» и «незаконности» требования изменить преамбулу Конституции снимается без вопросов.

Выдвижение требования «про русских» ставит Кремль в положение цугцванга. Согласится – нарушит собственные «скрепы», отклонит – рискует поставить под удар свою (и без того незаконную) процедуру опроса. Но все это только в одном случае – если в стране есть оппозиция. Что, конечно, вызывает большие сомнения...

Источник: https://sapojnik.livejournal.com/3148113.html