Чтобы не было попыток разрушать договоренности...

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27 февраля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

«Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит «нормандского формата». Мы довели до них нашу очень четкую позицию. Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию «на земле», разминирование, политические вопросы, связанные с «формулой Штайнмайера» и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Второе требование – мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности... Я имею в виду ту самую историю с разведением сил и средств, которое должно было состояться по всей линии соприкосновения, но президент Зеленский переиграл проект, который был согласован с его сотрудниками...

… Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доклада о жертвах и разрушениях за весь период конфликта на Украине, добавил министр.

"От СММ мы ждем сводных данных о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии, а также о положении национальных меньшинств, - отметил он. - Все это входит в мандат миссии ОБСЕ, которая должна работать не только в Донбассе, но и в других районах Украины".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что "албанское председательство, очевидно, видит одним из своих приоритетов содействие выполнению минских договоренностей". "Мы такой подход поддерживаем и будем всячески стремиться использовать и контактную группу, и СММ ОБСЕ на Украине для продвижения вперед"...

«Попытки постоянно делать по-ленински шаг вперёд, два шага назад уже начинают немножко мешать делу», — заключил Лавров

П.С.

Как и предполагалось никакой апрельской встречи не будет. Не будет ни зрады ни перемогы, все останется так как есть...

Напомню, что я писал:

"К чему в итоге придём? Через два месяца всем станет ясно, что выборы на Донбассе на условиях Украины провести осенью невозможно, а Россия откажется от встречи в Берлине без внесения давно обещанных изменений в Конституцию Украины. ДНР и ЛНР и далее будут обосабливаться от Украины, завершая процесс разрыва остаточных связей экономического характера".

Источники: https://chervonec-001.livejournal.com/3172977.html, https://tass.ru/politika/7840655