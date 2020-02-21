Бди, товарищ!

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21 февраля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Кто сам обнаружит крамолу на странице ежедневной газеты «Комуніст» 1937 года, тот – молодец!

Эту ничем не примечательную фотографию в своем киевском кабинете внимательно рассматривал младший лейтенант госбезопасности Мирон Акимов.

Почему?

«На снимке среди деревьев над крышей дома с левой стороны (между третьим и четвертым деревьями) ясно вырисовывается лицо контрреволюционера фашиста Троцкого», — говорилось в донесении НКВД в Москву. Мы не знаем, сами ли чекисты обнаружили эту «диверсию» или же донес кто-то из «неравнодушных граждан». Но в любом случае историю восприняли в НКВД со всей серьезностью.

Уголовные дела

Спустя две недели после выхода газеты арестовали автора снимка, фоторепортера Всеволода Скамандра, и художника-ретушера Владимира Цетнаровского. На обоих завели уголовные дела. Примерно через неделю о «вражеском» фото и первых результатах следствия из Киева доложили наркому внутренних дел СССР Николаю Ежову.

Зловещие очертания характерного профиля с бородкой угадывались в перевернутом изображении пламени на спичечном коробке ленинградской фабрики «Демьян Бедный». Видимо, именно поэтому дизайн коробков тогда радикально изменили. Народная молва гласила, что директора предприятия арестовали как троцкиста.

А на зажиме для пионерского галстука при его переворачивании пламя превращалось в три буквы ТЗШ – «троцкистско-зиновьевская шайка».

Источники: https://mi3ch.livejournal.com/4738837.html