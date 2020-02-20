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Не президенты распоряжаются как себя охранять

Не российское ноу-хау

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Не президенты распоряжаются как себя охранять

Интернет опять гудит обсуждая заботливо сфотографированное со всех сторон заграждение из бронированного стекла, которое установили у памятника первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку (на Васильевском острове). Все дело в том, что вчера там прошло памятное мероприятие, которое посетил Владимир Путин.

Можете себе представить, что началось в либеральных СМИ и ресурсах: скандал, позорище, Путин боится свой народ ну и так далее.

Не слежу за перемещениями Путина и не знаю, всегда ли устанавливают какие-то подобные заграждения, но тут они действительно выглядят внушительно.

Говорить о том, что защита от сумасшедшего или группы террористов это означает боязнь народа это конечно глупости и хайп, который радостно и с удовольствием поднимают недалекие люди. Народ он разный и тем более если бы даже за Путина голосовало 100% населения, то психически больных на выборы не пускают.

С другой стороны всегда есть определенные достаточные нормы и зачастую тут у определенных служб не хватает "тормозов". Например если на одном из мероприятий продавщица мороженного нормально продала мороженное и поговорила с высокими гостями, то зачем заморачиваться и проверять какую-то другую - через год возьмем ту же, проверенную.

Есть проверенные люди для массовки и разговоров с Путиным - пусть они будут везде и на разных встречах. Так спокойнее.

Понятное дело, что не президент распоряжается как себя охранять и оберегать. Для этого есть ФСО и их руководители. И вот видимо они решают периодически, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Ведь Кеннеди тоже все любили, однако в определенный момент те, кто отвечали за его безопасность недобдели.

Результат мы все помним, да и можно легко вспомнить кучу других примеров.

Вообще-то конечно это не российское ноу-хау. Многие президенты так и выступают. Особенно американские...


Источник: https://masterok.livejournal.com/6024170.html

 

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