Олег Видов - любимый и гонимый

//Жаркое из блогов 13+

17 февраля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитый актер Олег Видов (1943-2017), был любим страной СССР в первой половине своей жизни, и вдоволь наслушался обвинений в предательстве Родины во второй.

Да, за границу Видов по существу бежал, достойной актерской карьеры там не сделал, вызывая у некоторых особей прилив злоязычия. Но главный упрек актеру заключается в том, что Видов «украл советские мультики, на чем безу-у-умно обогатился».

Как же это произошло?

В 1992 году, когда «Союзмультфильм», равно как и большая часть страны, пребывал в коматозе, к его руководству ввалился кумир советских девочек. Олег Видов и его жена Джоан Борстен (на фото), создав компанию «Films by Jove», вознамерились купить пакет советских мультов дабы проказывать наше за границей. Сумма сделки так и осталась за кадром (Видов настаивает, что «Союзмультфильм» получил не менее 500 000 гринов). Количество мультфильмов тоже загадка, в разных источниках мелькают цифры от 547 до 1300.

Сначала срок действия авторских прав ограничивался 10 годами, но в 1993 Видов с женой его перезаключили, пролонгировав еще на 20 лет. И это была ошибка...

Конечно, Видов хотел заработать денег, но почему бы и нет? Он ведь не лишал мультиков российских детей. Он хотел расширить аудиторию восприятия нашей великой мультипликации за границей. Правда, защищаясь от обвинений в воровстве, Видов порой впадал слишком уж в пафос, аттестируя себя меценатом, но это, я считаю, простительные издержки.

Ведь тратится супругам тоже пришлось. Вот что говорил Видов:

«Мы восстановили на компьютерах голливудских студий утраченные цвета мультфильмов. Сделали переводы и адаптировали тексты так, чтобы русские сказки стали понятны западному зрителю. Потом пригласили для озвучивания ведущих актеров Голливуда. Джессика Ланг у нас была Царевной Лебедь, Билл Мюррей - Котом Базилио, Тимоти Далтон, один из Джеймсов Бондов, - Князем Гвидоном, Катрин Денев - Снежной Королевой, Хулио Иглесиас пел в «Щелкунчике»

Понятно, что подгоняя мультфильмы под товарный вид, пришлось чем-то жертвовать. Часть мультфильмов порезали ради 13-минутного телестандарта. Где-то оригинальный музон заменили новоделом. А уж как не понравилась нашим зрителям голливудская озвучка, слов нет.

Проблемы Видова начались в начале нулевых, когда «Союзмультфильм» перестал быть арендным предприятием, перейдя под государственное крыло. Тут выяснилось, что прежние хозяева не имели права продлевать с Видовым контракт до тридцать лет. Само существование арендного предприятия «Союзмультфильм» ограничивалось десятилетним сроком.

Но Видов-то уже вложился по полной. Какая у него могла быть реакция на предложение «Положь взад!»? Он говорил:

«В России идет очередной передел интеллектуальной собственности. Пришли новые начальники, им тоже очень хочется что-нибудь продать. А мы со своим контрактом на западный манер - как кость в горле. В этом смысле наша ситуация лишь отчасти уникальна - сколько западных бизнесменов пошли в Россию и обнаружили, что на их инвестиции покушаются местные чиновники».

Началась информационная война, иначе не скажешь. В мгновение ока любимый некогда актер стал в глазах народа вором и проходимцем, наживающимся на культурном наследии.

Особенно отличался Эдуард Успенский, на всех углах кричавший, что Видов украл у него Чебурашку. У Успенского вечно все (-ё-) крадут. Того же Чебурашку он делил с кондитерской фабрикой и художником Шварцманом. А нынешний скандал с Простоквашино?

Подавляющая часть мультипликаторов, несмотря на оголтелый вой прессы, Видова поддержала. Патриарх Федор Хитрук сказал:

«Вопрос с правами на мультфильмы очень запутанный. Крайним чиновники почему-то делают Олега Видова, который якобы скупил все картины. Я беру смелость утверждать, что это неправда. Видов лишь представляет наши мультфильмы на Западе. Более того, его фирма реставрирует старые копии. Видов знакомит американскую детвору с нашими лучшими мультфильмами. Ему спасибо за это надо сказать».

Точка в противостоянии актера и «Союзмультфильма» была поставлена в 2007 году, когда бизнесмен Алишер Усманов выкупил у «Films by Jove» права обратно.

Источник: https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/124643.html