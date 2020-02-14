За что «Свидетелей Иеговы» запретили в России?

//Жаркое из блогов 13+

14 февраля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Свидетели Иеговы банальная секта как по организации, так по способам вербовки и удержания людей в секте. Активнейшие ходят по домам, ну точнее раньше ходили. Каждый подъезд в Воронеже в начале 2000х был завален макулатурой и "сторожевой башней" на тему иеговщины. Если завелись в городе иеговцы, можно было быть уверенным, что эти тараканы постараются побывать в каждой квартире, сколько бы их не было.

Убирая всю пустую болтовню о теософщине (рассуждениях о вере), можно сказать так - они хитро используют библию. При своих рассуждениях они любят ссылаться не на библию, а на иные, редкие книги, порой доступные только в печатном варианте и только в заграничных библиотеках.

Общая задача их проста - заманить на собрание

На собрании умело промывают мозги и понеслась. В общем если прочитать биографию основателя всего этого шапито итс компани, то в принципе ничего такой дядька, даже можно сказать добрый. Но как сказано всё в той же библии - По плодам их, узнаете их. Так согласно библии, советовал узнавать мошенников Христос. Не вестись на начальные и срединные слова и обещания, а смотреть строго на результаты. Да, иеговцы вроде как просто углубленно читают библию, так? Так. А теперь убираем словеса о свободе веры и прочего и смотрим на конечные итоги для тех кто повёлся на иеговщину.

1 - Затаскивают в секту, а что бы человек не вырвался, его для начала убеждают не голосовать на любых выборах. Это делается для вырывания человека из среды понимания политики и в целом того, что происходит в стране. Можно ведь и не голосовать самостоятельно, а тут просто убеждают не следить за политикой. От этого человек тупеет пошагово, ибо политика это часть нашей жизни. Но это только начало одебиливания.

2 - Запрещается под любым предлогом даже вести разговоры на тему политики и причислять себя к кому угодно. Убеждения в политике под запретом. То есть подавляется свобода высказывания своей позиции скажем к аресту кого либо. Мол нам всё равно! Затем запрещают служить в армии, что равно проблемам с законом. Ведь не у всех здоровье плохое для службы и в итоге можно либо сесть в тюрьму, либо пойти на три года убирать унитазы.

3 - Запрещают людям состоящим в этой секте переливать кровь. Это вообще по идее дикость, до такого даже самый лютый и больной на голову исламист вряд ли сразу догадается. А вот иеговцы - пожалуйста! В итоге любая операция, даже на аппендицит становится смертельно опасной - чуть потеря кров и всё, человек труп, ибо в секте людей настраивают написать отказную на переливание крови. Нормально да? И ладно если это как с веганами - взрослые так поступают. Но в итоге дегенераты иеговцы делают это и с детьми, убивают их, по настоящему убивают. Причём что страшно - из за шизоидной толерастии даже Европейский суд отказался их за это осуждать, что прямо говорит - И ООН и вся это шарага в ЕС сгнила до корня, там не просто так Гретка Тунберг получила трибуну.

4 - "Добровольно" принуждают покупать брошюры за несколько тысяч рублей каждая, "добровольно" убеждают отдавать квартиры и так далее. Сообразно любой секте, эта секта живёт строго с выдаивания своей овцефермы. По сути это бизнес, огромная сетка с полностью гражданскими офисами по миру, в обычных зданиях офисы иеговщины располагаются. Не просто так всё это шапито итс компани придумано в США - они не заморачиваются с церквями, у них всё максимально просто - выдрать человека из среды, сделать недоверчивым даже к переливанию крови и выдоить до капли, а после убедить самому ходить по чужим квартирам и искать новых лохов. Ничего не напоминает? Ах да - Мавродиевщина, МММ! Копия.

Все эти кэшберри, ммм и прочие пирамиды, это всё ученики именно у религиозных сект. Там один в один правила - набрать, запудрить голову избранностью, поселить недоверие к банальным вещам наподобие медицины и понеслась. Иеговцы твердят о спасении, но на деле тупо высасывают и делают семьи нищими, да ещё и под угрозой смерти находящимися - любая операция и получайте труп из за отказов. По поводу их наглости. Писала девушка, как после смерти матери она осталась одна, так иеговцы через похоронное бюро это узнали ( они выкупают информацию) и стали ходить к ней на квартиру, каждый день. Девка переехала на Украину и что же вы думаете? Они на пороге её квартиры стояли спустя два дня. У них сеть, причём в нехорошем смысле слова.

Почему не запрещают в США?

Это бизнес и ничего более. Иеговцы вырывая людей из экономики, одновременно вполне себе платят все налоги в США и ЕС. Там рассудили что пусть уж бараны будут стрижены, лишь бы государству шла своя доля. Если сравнить с православием, то православие никак не вырывает человека из простой жизни и не пытается это делать. В католицизме, православии и в целом в любой религии, есть понятие монахов и мирян, простых людей. В иеговщина сообразно сектанской пирамиде всё время выдирает людей из жизни, лезет в голову круглые сутки, в этом и корневое отличие. Так то любая религия это в чём то зло. Но если сравнивать религии, то православие это нормально, а вот те же старообрядцы это наподобие иеговщины. Ещё в США есть аналог старообрядцев - амиши. Им нельзя даже на машинах ездить, а любого кто посмел получать образование они изгоняют из семьи. Вот точная копия иеговщины, в их секте так же поступают, рвут человека если он посмел учиться или как то самостоятельно решать свои дела.

Источник: https://sevastian-mos.livejournal.com/60353.html