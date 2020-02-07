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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Компании РСК "МиГ" и "Сухой" будут объединены

Создание дивизиона военной авиации ОАК

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Компании РСК

Как сообщило 6 февраля 2020 года информационное агентство "Интерфакс", компании "МиГ" и "Сухой" объединят в структуре АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) для разработки и производства всей российской боевой авиации. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Возглавит объединение гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

При этом он сохранит пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству. Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию.

В Объединенной авиастроительной корпорации уточняют, что Тарасенко займется формированием на базе "Сухого" и "МиГа" Дивизиона военной авиации ОАК. Структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации.

Ранее источники газеты "Ведомости" и "Интерфакса" сообщали, что новым гендиректором "Сухого" по совместительству должен стать именно Тарасенко и именно для создания дивизиона военной авиации ОАК. Сообщалось, что вопросом объединения "Сухого" и "МиГа" предметно занимается глава авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК. В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль более 4 млрд рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд руб, чистая прибыль около 3,5 млрд руб.

Со стороны bmpd напомним, что 1 апреля 2017 года нами в качестве первоапрельской шутки была размещена аналогичная "новость" об объединении компаний РСК "МиГ" и "Сухой"

На фото: Истребитель Су-35С (бортовой номер "57 красный") и опытный образец истребителя МиГ-35 (9-41СР, бортовой номер "702 синий") в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2017». Кубинка, август 2017 года.

Источник: https://bmpd.livejournal.com/3925386.html

 

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