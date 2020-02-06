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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Президенту Российской Федерации В.В.Путину

Открытое письмо

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Президенту Российской Федерации В.В.Путину

Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В этом году 9 мая страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы советского народа и его Красной армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Однако, при праздновании Дня Победы в поздравлениях Министра обороны на Красной площади, руководителей государства в постсоветское время опускается имя народа-победителя и его Красной армии. Это неправильно. Ведь именно советский народ, его Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии и спасли Европу и весь мир от коричневой чумы фашизма.

Празднование Дня Победы без имени народа-победителя ведет к забвению этого Великого дня.

В угоду кому малодушно умалчивается имя народа-победителя? Создается впечатление, что запущен чудовищный механизм деградации нашего общества. И речь идет не только системе образования, в результате которой наши дети и внуки плохо знают историю нашего народа, но и о стремлении подменить наши традиционные человеческие ценности сомнительными западными представлениями о жизни, об истории и стереть с общественного сознания советское прошлое. И, получается, что государство этому способствует?

9 мая люди во всем мире будут судить об этом знаменательном событии по тому, как оно прозвучит с главной площади нашей страны – Красной площади. А должно прозвучать, что это:

75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.! Это день исторической памяти не только нашего народа, но и народов всего мира!

С уважением,

М. А. Магин, г. Уфа

06.02.2020

Дас

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