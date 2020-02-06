Стало известно, кому выгодно распространять коронавирус

//Жаркое из блогов 13+

6 февраля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

На сегодняшний день люди условно поделились на три типа: те, кто над Китаем откровенно насмехаются, те, кто сопереживают, дают высокую оценку действиям властей, восхищаются работой медучреждений. Третий тип труды КНР также хвалят, однако исключительно ради личной выгоды.

Михаил Борисович Ходорковский и его свита – персонажи, бесспорно, удивительные: палец в рот не клади, а дай лишний раз выставить Россию с не самой лучшей стороны. Так и сейчас шумиха вокруг коронавируса как никогда «вписалась» в очередной план оппозиционера по искажению реальности в отношении РФ. На этот раз олигарх в бегах, воспользовавшись успехом китайских властей в строительстве больницы для заражённых, решил осквернить репутацию России. Казалось бы, что не устроило господина Ходорковского и чем на этот раз ему не угодила власть?

В качестве ответа Михаил Борисович оставил вот такую запись на своей страничке в Twitter, которая подталкивает сразу на несколько вариантов:

В китайском городе Ухань больницу на 1000 койко-мест построят за 6 дней. Ну что тут скажешь: Не дай бог, к нам перекинется — только нацпроект три года будут утверждать.

Чуть позже пост был удалён из Сети.

В первую очередь, складывается ощущение, что Ходорковский готов дискредитировать власть абсолютно любыми способами, даже если речь идёт о проблеме мирового масштаба. Начнём с того, что эпицентром эпидемии является именно КНР, а потому их слаженная работа, в том числе строительство больницы с рекордные сроки – явление не из ряда вон выходящее, а вполне себе закономерное. Но и тут олигарх решил оперировать тем, что «кабы случись подобное в России, то…». Собственно, это и вызывает недоумение, ведь, если бы вирус и «перекинулся к нам», то аналогичный проект был также реализован в кратчайшие сроки. Это нормально и ничего удивительного тут нет.

Во вторую очередь, власти РФ ежедневно отчитываются перед страной, как именно проходит борьба со злополучной эпидемией. Границы перекрыты, граждан из КНР экстренно эвакуируют, а медицинские сотрудники во всех городах оснащены необходимым оборудованием в случае проникновения вируса. Любого адекватного человека эти новости радуют, чего, увы, не сказать про Михаила Ходорковского.

Источник: https://stalist.livejournal.com/735683.html