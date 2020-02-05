«Осталась только Таня»...

//Жаркое из блогов 13+

5 февраля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее, чем обычную, сообщает издание Paper.

Как заявил изданию руководитель проекта Ли Ханвэнь, исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.

После создания образцов вакцины планируется ее испытание и одобрение.

Срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит 5-6 месяцев. Что касается мРНК-вакцины, она может быть изготовлена в более короткий срок.

29 янв, 2020

Хорошие новости! Исследователи нашли 3 лекарства, имеющие очень хороший ингибиторный эффект на новый коронавирус. Это Remdesivir, имеющий ингибиторный эффект на уровне клетки, (GS-5734), Chloroquine (Sigma-C6628) и Ritonavir. Препараты запущены в клиническое использование.

30 янв, 2020

Мужу приходит сообщение от начальника, мол, справка готова, можете забирать в офисе. Что за справка - не ясно.

Пошел, забрал - оказывается, теперь выйти из квартала можно только при наличии такой справки с работы. Ну или если надо в морг в больницу. Всяким там неработающим мамашам с детьми, пенсионерам нефиг шляться, сидите дома.

Нет, я думала, что оставить только одни ворота на вход-выход из квартала - это было ну самое глупое решение. Ан нет, можно еще круче.

Это все почему,как вы думаете? У нас в городе еще нет случаев болезни, а вокруг уже есть, они так защищают город.

Я уже даже не знаю, плакать или смеяться с этих горе-начальников. Т.е. в городах, где куча больных, люди ходят в магазины и рестораны, а у нас ближайшие случаи заболевания в 500 км от нас и все - карантин.

В нашей провинции на сегодня только 13 случаев заболевания в 5 местах, все далеко от нас...

Говорю мужу:"А они нас выпустят в милицию и в миграционную службу Лизе документы и загранпаспорт делать? Если не выпустят, я через забор перелезу". Зря колючую проволоку сняли

31 янв, 2020

Просто врачи перестраховываются. К примеру, сегодня написали в заметке про одну женщину, что она с 22 января уже была без температуры. Т.е. больше недели без симптомов. Думаю, что в ближайшие дни количество выписавшихся будет расти и соотношение "умершие-выписавшиеся" будет меняться в лучшую сторону. Тоже и ежедневный прирост подтвержденных диагнозов тоже пока растет, за последние три дня прирост был +1767, +1442, +1760, т.е. примерно одинаковый, а не по возрастающей... В нашей провинции 14 заболевших

1 фев, 2020

В нашей провинции 18 случаев болезни на сегодняшний день, один новый случай появился сегодня. Из этих 18 заболевших 4 в средне-тяжелом или тяжелом состоянии. В нашем городе по-прежднему нет заболевших.

Мы по-прежднему на карантине. Свекровь уехала в Куйтун на НГ и не может теперь вернуться, отменили автобусы-поезда. Мы тоже хотели туда поехать на пару дней, но передумали и теперь ясно, это хорошо. Потому что тоже застряли бы там на неизвестно сколько - в маленькой квартире с кучей людей.

В соцсетях сообщали об организации эвакуации для украинцев, живущих в Ухани. И знаете не все хотят уезжать. Во-первых, в Китае знают, что делать с вирусом, как лечить, а в Украине вряд ли. Во-вторых, пока ты дома сидишь в окружении знакомых здоровых людей, то и сам остаешься здоровым. Ну а если эвакуироваться, то ехать в автобусе-метро-самолете с кучей незнакомых людей. А вдруг кто-то из них уже заразен? Повышать шанс заразиться никто не хочет.

Читала, что у людей ближе к эпицентру, "сносит крышу" - они теперь панически боятся уханьцев и выискивают их и сдают милиции. Или двери квартир заколачивают. Жуть. Раньше все боялись людей из нашей провинции (Синцзян), типа там одни террористы, а теперь в ближайшее время будут бояться людей из Ухани...

"Государство продлило праздничные дни, потому что развитие эпидемии вступило в важную стадию. Пожалуйста, берегите себя, не выходите из дома, сотрудничайте с нами, не позвольте усилиям бесчисленного количества людей не иметь успеха. Для вас оставаться дома скучно, а для нас вернуться домой пока невозможно"...

2 фев, 2020

Карантин продолжается, рекомендовано продлить выходные дни еще на неделю или работать из дома. Так же и учебные семестры в школах-университетах переносят даты начала второго семестра.

В нашей провинции сегодня еще 3 новых случая заболевания коронавирусом, теперь всего 21 человек. В нашем городе заболевших по прежднему нет.

Возле калитки сегодня с утра дежурил человек с красной повязкой. Вчера я видела, что другие люди тоже лазят через забор. Ну и видно еще кто-то видел и сообщил куда надо, что теперь прислали охранника. Но война войной, а обед по расписанию - выходили погулять в обед, а охранника нет уже. Посмотрим, вернется ли после обеда...

Вчера видели на улице еще детей гулявших - папа на санках двух детей катал. Люди трошки начали расслабляться, видимо. Спрашивала знакомую - у них тоже две девочки, говорят они целыми днями дома.

У Анфисы заканчивается еда. Заказала на таобао и не знаю, когда они смогут доставить. Точнее, они не знают, когда смогут отправить. Надеюсь, что сегодня-завтра смогут, а то придется Анфисе на диету сесть))) Когда гуляли только что, видела что шел парень из магазина и нес посылку, значит посылки доставляют.

3 фев, 2020

Три новых случая коронавируса в нашей провинции, всего сейчас 24 человека больны. В нашем городе по-прежнему нет случаев заболевания.

Чтоб было понятно масштаб. Наша провинция - самая большая территориально провинция в Китае.

Население составляет 280 млн человек. Т.е. 24 заболевших - это даже не один из миллиона...

Вчера мужнин начальник отправил работникам сообщение, что, мол те, у кого дежурство, приходят, остальные сидят дома, в гости не ходят, гостей не принимают и ждут дальнейших распоряжений...

4 фев, 2020

В нашей провинции еще 5 случаев заболевания коронавирусом,общий счет теперь 29 человек. В нашем городе по прежнему нет заболевших.

Новые карантинные приколы - мужнин начальник сказал работникам каждый день присылать свою температуру. Детский сад - неужели взрослые мужики сами не способны следить за собой и не знают, что делать если поднимется температура?

Муж созванивается периодически с друзьями. В нашем квартале живут наши друзья - молодая семья, ребенок чуть младше Лизы и мама мужа. Так вот у мамы мужа разболелась спина, выпал диск, не первый раз такое. И ее не выпускают из квартала, чтобы в больницу поехать. Уже несколько дней женщина мучается. Сказали, типа врачи на дом приходят сейчас, они позвонили, оставили заявку. Уже три дня прошло, врач еще не пришел. Просто капец! Вот я не понимаю, это ж не одна она такая болеющая, старикам тоже часто врач нужен. И что теперь? Сидеть дома мучаться или помирать от других болячек, зато по коронавирусу будет хорошая статистика...

Только что муж прочел в чате уже официальное сообщение - через час подъезды закроют и действительно нельзя будет выходить. Спрашиваю, а как же еду покупать - пишут, что будут приносить. Вот бы еще еду бесплатно приносили...

5 фев

Итак, нас заперли в квартирах. Квартиры опечатываются и выходить нельзя. Раз в день, вечером будут приходить работники забирать мусор. Раз в три дня будут приносить еду, которую можно заказать по какому-то там номеру. Если нужны лекарства - тоже надо заказывать по телефону. Каждый работник ответственный за 200 квартир - т.е. он будет покупать еду, лекарства и что там еще нам надо, и будет приносить вот это все и уносить мусор. Это просто цирк какой-то.... театр абсурда...

В нашем городе нет больных коронавирусом. В нашей провинции, которая самая большая в Китае, с населением в 280 млн человек на сегодняшний день только 28 заболевших вирусом. Но страх этого вируса не знаю, что сделал с нашими начальниками, что они реально заперли людей в квартирах.

Вчера в час ночи пришли заклеивать двери - а я как раз вышла счетчики пополнить на электричество и воду. А работники вышли из лифта и кричат мне: "заходите в квартиру". Щас, - говорю, - только пополню счетчики. Подождали, заклеили двери бумажкой на скотче...

Источник: https://uborshizzza.livejournal.com/5242624.html