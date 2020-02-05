Осторожно, жулики в Шереметьево!

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5 февраля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Поскольку на дворе не лихие 90-е, а эпоха безопасности, стабильности и процветания, особо предприимчивые граждане не устают придумывать всё новые схемы развода россиян, в том числе на транспорте.

Как пишет сайт FrequentFlyers, новая порода мошенников завелась в московском аэропорту Шереметьево.

Они ловят пассажиров из регионов, у которых в Москве пересадка с международных рейсов на внутренние, убеждают их, что "аэрометро" не работает, сажают в машину и везут к нужному терминалу за 3000 рублей. По информации сайта, жулики носят беджи с логотипом "Аэрофлота". Полиция и служба безопасности Шереметьево в их "работу", судя по всему, не вмешиваются:

"В московском аэропорту Шереметьево появилась новая схема “развода” пассажиров, ориентированная на жителей регионов России, которые совершают в Москве пересадку с международных рейсов на внутренние. Как известно, для этого в большинстве случаев нужно пройти из терминалов D, E или F до межтерминального перехода, спуститься в "аэрометро" и уехать в терминал B. Вот у этого "аэрометро" и дежурят жулики с бейджами, на которых нанесён логотип "Аэрофлота". Высмотрев в потоке людей потенциальную жертву, они спрашивают ее, куда той лететь. Если та вступает в диалог и отвечает про свой внутренний рейс, то её спрашивают: "Вы собираетесь пешком идти к терминалу?" Мол, тут несколько километров идти пешком, поэтому мы бесплатно довезем вас на машине.

Если согласиться "бесплатно доехать на машине", то жертве предлагают выйти из терминала, сесть в машину с указанными номерами и поехать в терминал B. Однако у терминала B оказывается, что ни о каких бесплатных поездках таксист не слышал, вы, наверное, что-то перепутали, с вас 3000 рублей. Если не заплатить, из машины вас не выпустят, заблокировав двери, а пока приедет полиция, если вы попытаетесь ее вызвать, с большой долей вероятности опоздаете на стыковку".

Автор поста справедливо замечает, что никакие таксисты вас никогда и никуда бесплатно не повезут.

Между терминалами Шереметьево курсирует бесплатный автоматический поезд, а также автобусы. Заранее планируйте свой маршрут и не кормите мошенников и шантажистов! Покажите этот пост своим пожилым родственникам, если они собираются лететь куда-то с пересадкой в Москве.

Ну а к службе безопасности Шереметьево у меня большие вопросы. Тут в комментах пишут, что жулики стоят прямо возле охраны, кричат всем, что поезд не работает, и предлагают ехать с ними. Все охранники в доле?

«Помните, между терминалами аэропорта Шереметьево курсирует бесплатный поезд-челнок; если в его работе по каким-то причинам возникнут перебои, то пассажиров будут возить на автобусах по перрону; никакие таксисты вас никогда никуда бесплатно не повезут».

Источник: https://varlamov.ru/3779656.html