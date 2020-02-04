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4 февраля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с негодованием прокомментировал новость о задержании директоров всех четырех сахарных заводов страны.

Руководители Городейского комбината Михаил Криштапович, Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов и Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров не вышли на работу 27 января. Также предположительно задержан глава Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, который, как позднее выяснилось, тоже не вышел на работу.

"В ближайшие дни Комитет госбезопасности (КГБ) подробно расскажет об этом деле. Такого в Беларуси еще не было, — заявил Александр ГригорьевичЛукашенко. — Что сделали эти дельцы — они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Обычная „прокладка“. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов».

Глава государства также рассказал, какой факт его возмутил больше всего: «Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?»

«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», — рассказал Александр Лукашенко.

БЕЛТА

На предприятиях в Городее и Слуцке (ранее) заявили, что директора в отпуске, в Скиделе — что руководителя вызвали в Минск, в Жабинке — что просто не знают, где он.

Ради задержания двух директоров самолет развернули в небе над Польшей. 24 января борт авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, развернулся на подлете к Вроцлаву и сел в Гродно. В салон зашли люди в форме и, по словам пассажиров, вывели от шести до восьми человек.

«Медуза», 30 января

Ни одно силовое ведомство не комментирует, почему в пятницу развернули самолет Минск — Мюнхен и куда пропали директора всех сахарных заводов. Однако, по данным источников TUT.BY, на прошлой неделе было задержано 11 человек.

TUT.BY, 28 января

С момента исчезновения директоров и до сегодняшнего заявления Лукашенко официальную информацию по теме, практически без подробностей, предоставил только генпрокурор Александр Конюк.

"Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность", — отметил Конюк.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

TUT.BY, 30 января

90% белорусского сахара продают в Россию. По данным Белстата, в январе-ноябре 2019 года Белоруссия экспортировала 252 тысячи тонн сахара на 102 миллиона долларов, за аналогичный период предыдущего года — 391 тысячу тонн сахара на 165 миллионов. Финансовых результатов белорусских сахарных заводов за 2019 год пока нет, но в 2018-м три из четырех предприятий терпели убытки (исключение — Слуцкий сахарорафинадный комбинат). Власти помогали сахарным заводам: в частности, для них были снижены закупочные цены на сырье и природный газ, а кредиты выдавались под гарантии правительства.

«Медуза», 30 января

Источник: https://varlamov.ru/3778278.html