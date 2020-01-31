Почему черви живут долго, а мы нет

//Жаркое из блогов 13+

31 января 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно учёные в пять раз увеличили продолжительность жизни какого-то червя. Если бы таким же образом удалось исправить код человека, мы бы жили по 400 лет. Конечно, у людей организм более сложный, и биохакерам пока не удаётся выйти за установленный производителем максимум в 125 лет жизни, однако, как показывает опыт, рано или поздно любая защита сдаётся под натиском пиратов.

Разному червию, кстати, продолжительность жизни увеличивали и раньше. Вот, скажем, новость от 2008 года:

В тот раз генетикам удалось продлить жизнь червя аж вдесятеро, правда, испортив попутно механизм устойчивости к высоким температурам. Куда всё это движется, предсказать несложно — к полной расшифровке кода работы живых существ и к генетическому программированию, которое позволит лечить и изменять людей, внося небольшие патчи в наши ДНК.

Все эти генетические чудеса мы увидим когда-нибудь потом: может быть, в 2035-2040 году, может, ещё позже. Особого ажиотажа такие исследования не вызывают, так как долгая жизнь на практике не является для большинства населения чем-то важным.

Способ продлить жизнь человека на 10 лет известен и… скучен:

Наши организмы быстрее изнашиваются от курения, вредного питания, низкой физической активности, ожирения и выпивки. Достаточно исключить эти пять факторов, чтобы серьёзно продвинуться в выполнении распоряжения Владимира Путина, поставившего задачу достичь к 2024 году средней продолжительности жизни в России в 78 лет.

Однако, пока, я вижу, что люди категорически не собираются думать в этом направлении.

Вот, к примеру, еда на автозаправках. Там практически не бывает здоровой пищи — только выпечка, хот-доги, шоколадные батончики и прочие образчики откровенно неправильного питания. То же самое относится и ко всем фастфудам. Если вам нужно здоровое питание, вы просто не сможете его купить быстро — вам придётся или придумывать что-то самостоятельно, или идти в хороший ресторан и заказывать там довольно дорогую еду.

Условный батончик стоит 30 рублей. Два пакетика детского питания, — здоровая альтернатива батончику, не уступающая ему по вкусу, — стоят 150 рублей, причём их в каждом первом ларьке ещё и не купить. Понятно, что типичный прохожий выберет батончик: сытнее, доступнее и дешевле.

Или, допустим, безалкогольное пиво. Напиток абсолютно легальный, но подталкивающий пользователя к мышлению во вполне определённом направлении. Представьте, что в супермаркетах начали бы продавать и рекламировать шприцы с физраствором под видом «безнаркотических уколов». Тут народ начал бы бурно возмущаться, хотя разница между таким шприцом и баночкой безалкогольного пива заключается только в том, что к безалкогольному пиву, детскому шампанскому и прочему варварству мы уже привыкли.

Можно было бы ругать жадных кондитеров за то, что они кормят нас сладостями, и беспечных законодателей за то, что они не запрещают наглухо рекламу алкоголя, однако суровая правда жизни заключается в том, что люди ногами голосуют против будущего и за настоящее. Гамбургер перед глазами легко побеждает картинку бодрого старикана, который относительно неплохо чувствует себя в свои 80 лет. Побеждает гамбургер и картинку «стройной версии меня», которая легко влезает в старые джинсы и выглядит на несколько лет моложе, так как весит на 15 килограмм меньше.

Удивляться этому не приходится: наша культура в значительной степени держится на вечном русском «авось». В нашей истории были длинные периоды, когда за простого человека всё решало государство, и ему не нужно было думать ни о чём, кроме как о послушном исполнении свежих приказов непосредственного руководителя. Если же мы посмотрим на программу классических произведений, мы почти не увидим там героев, планирующих будущее дальше ближайшего бала или поцелуя.

Мысль, что каждый сам виноват в своём настоящем, и что он сам определяет своё будущее, довольно нова для нас, её часто воспринимают почти как человеконенавистническую, социал-дарвинистскую. Тем не менее я не думаю, что правительство должно вырывать гамбургер из рук каждого любителя вредной еды. Куда эффективнее будет не запрещать гражданам всё подряд, а смещать локус контроля, объясняя инфантильным взрослым, что их жизнью управляют не абстрактные чиновники, добрые или злые, а в первую очередь они сами.

Источник: https://olegmakarenko.ru/1777140.html