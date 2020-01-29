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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Теперь их стало 50

Два пустых сарая в пустыне превращаются... сараи превращаются...

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Теперь их стало 50

Пентагон официально увеличил цифру пострадавших от иранского удара по базе Айн-аль-Ассад 8 января 2020 года. Теперь официально признают 50 пострадавших.

Хроника вранья Пентагона теперь выглядит так:

1. Ни один американский солдат не пострадал при обстреле Ираном базы Айн-аль-Ассад.
2. Пострадало 8 человек.
3. Пострадало 11 человек.
4. Пострадало 34 человека.
5. Пострадало 50 человек.
6. Продолжение следует...

Напоминаю, что КСИР(Корпус Стражей Исламской революции) еще в первый день заявил, что у США до 80 раненых, в то время, как Пентагон вообще отрицал потери. В итоге, число пострадавших уверенно приближается к той цифре, которую заявлял КСИР.

И это мы даже не рассматриваем вопрос потенциального сокрытия погибших, которые могли иметь место, на что намекали истории обеспокоенных родителей, которые не могли дозвониться до своих детей в Ираке.

P.S.

Относительно ситуации с гибелью "Бомбардье Е-11" в провинции Газни в Афганистане, то иранское государственное ТВ подхватило сообщения о том, на борту погиб один из убийц Сулеймани - Майкл Д'Андреа. США пока никак не подтвердили и не опровергли заявления Талибана о том, что среди погибших были высокопоставленные сотрудники ЦРУ, включая "Аятоллу Майка".

Касательно самолета, то он использовался не только как узел связи. Он выступал и в роли командного пункта при проведении операций в отдаленных районах Афганистана, где он мог координировать действия наземных команд спецназа, операторов ударных и разведывательных беспилотников, различных средств технической разведки.

До сих пор нет ясности, что привело к гибели самолета.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5601310.html

 

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