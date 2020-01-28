Украина продолжает говорить по-русски

//Жаркое из блогов 13+

28 января 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

В прошлой теме под названием "Google доказал: большинство украинцев говорит по-русски" я привёл интересную и неподдельную статистику. Цифры показали, что основным языком общения на Украине был и остаётся (кроме совсем уж западных областей) русский язык.

И мне подумалось о том, что ещё более любопытным статистическим срезом оказалось бы исследование о выборе украинцами языка в банкоматах, выборе языка при обращении на горячие линии банков, мобильных операторов.

Всегда ведь предлагают - "выберите язык общения" и клиент делает нужный ему выбор не особо задумываясь. Где-то я даже встречал информацию по "ПриватБанку", что 97% выбирает в банкомате русский язык. Или вот, такой небольшой, но показательный факт: 82% читаемых на Украине журналов читаются на русском языке. По мне, так это весьма красноречиво описывает ситуацию.

Ещё одно хитрое исследование американского института Gallup показало, что для 83% украинцев русский язык является родным. Gallup не задавал вопрос напрямую, так как на прямой вопрос о родном языке многие люди отвечают не так, как думают, а так, как, по их мнению, надо ответить. Вопросы были совсем про другое, но опрашиваемым на выбор предлагались анкеты на разных языках (на Украине - на украинском и русском) и человек сам выбирал, на каком языке ему удобнее отвечать. Результаты исследования я вам уже рассказал.

И тут становится непонятным, как так получается? На русском языке на Украине говорит не меньшинство, а подавляющее большинство людей, при этом он не является даже региональным, не говоря о том, чтобы быть ему государственным. Отсюда и возникает естественное недовольство людей, которых полностью ограничивают в их законном праве на использование родного языка. Не учитывается право человека учить своих детей на русском в садиках и школах. Использвать в кинотеатрах, на Радио, ТВ.

Кто-нибудь сейчас вылезет и буркнет: "Нехай вдома розмовляють як хочуть, але на роботі тільки нехай на українському". (Пусть дома разговаривают как хотят, но на работе только пусть на украинском).

Только я отвечу такому горе-комментатору, что одно дело говорить на родном языке на кухне, а другое дело, когда тебе запрещают учиться на родном языке, вести деловую документацию, запрещают разговаривать на родном языке в сфере обслуживания и так далее.

И не надо забывать, что русскоязычные - это не национальные меньшинства. Это как минимум - 70% населения. Поэтом государственным должен быть язык, удобный для большинства, а не для укромовного меньшинства. Как пример: в Финляндии живет всего до 5% шведов, но шведский язык - государственный наравне с финским.

Но нет, всё на Украине не как у людей! Первый же закон принятый сразу после госпереворота (майдана), был об отмене старого закона об региональных языках, в котором давались хоть какие-то права русскому языку...

Спрашивается, зачем это сделали? Ответ простой: Чтобы внести ещё бОльший раскол в общество, натравив одну половину страны на другую и любой ценой посеять между ними вековую вражду, а также внушить украинскому обществу, что русский мир это кровные враги.

Причем закон принят теми же людьми, которые после заседания Рады в кулуарах общаются между собой на русском. Да-да! Даже украинские нардепы и то не украиномовные. Нет, часть из них конечно на работе и на камеру шпрехают всё таки на украинском. Но стоит им прийти домой или даже просто затеять очередную драку в Раде, как все моментально переходят на русский.

Можно вспомнить нынешнего спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков. который как-то до депутатства ещё жестко парировал требование журналистки говорить с ней по-украински во время интервью. Он заявил, что не обязан говорить на государственном языке – по крайней мере, пока не станет народным депутатом.

В Верховной Раде на самом деле тех, кто по-настоящему украиноязычный - процентов 5, не более, при этом эти 5% замечательно "розуміють і російську мову". Кстати, из тех у кого в семье постоянно разговаривают на русском и бывший президент Украины Порошенко.

И снова, как в прошлой теме, в заключение я говорю: что и требовалось доказать! Только вот кого на Украине пытаются обмануть? Самих себя?

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3140655.html