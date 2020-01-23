Ключевое назначение в правительстве...

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23 января 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

То, что ожидали от Владимира Путина в 2018-м году, сразу после победы на выборах при уникальной поддержке народа, случилось в январе 2020 года – внезапно и неожиданно для всех «инсайдеров». Президент не ограничился перемещением министров, как в том же 2018 году – он назначил фактически новое правительство (с включением лучших из предыдущего) и внёс поправки в Конституцию.

Фактически Путин начал процесс по переформатированию госуправления со сменой экономической политики для перехода к новому этапу развития страны: от сосредоточения сил в 2008-2020 годах к прорыву.

Полностью черты этого процесса пока не видны (поправки ещё в разработке, не понятен функционал Госсовета и пр.), но по составу нового правительства можно сделать выводы о качественно ином характере исполнительной власти.

Ключевое назначение в новом правительстве – не премьер Мишустин, а первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он обладает стратегическим взглядом на развитие страны и на ключевом посту сможет, по сути, определять работу правительства стратегически. Рискну предположить, что фактически это правительство не Мишустина, а Белоусова.

Бывший глава ФНС и его помощники на должности вице-премьеров, скорее, призваны организовывать, администрировать и жёстко контролировать исполнение министрами обязательств.

Человек не самый публичный, Белоусов в экономическом блоке работает с 2006 года (говорят, Греф пригласил его в Минэкономразвития, впечатлившись докладом, в котором был предсказан кризис 2008 года), но при этом не принадлежит к команде воспитанников гайдаровской школы и не испытывает иллюзий относительно неолиберальной модели экономики.

Более того, Андрей Рэмович чем дальше, тем больше воспринимался неолибералами как отступник от либеральных догм и даже как соперник, который в статусе помощника президента по экономике с 2013 года предоставлял Путину альтернативное видение экономических процессов.

Белоусов не любит на публике подробно рассказывать о своих взглядах, но в прошлом году он дал большое интервью на ПМЭФ-2019, в котором размышлял о крахе монопольной долларовой системы в мировой экономике. Среди прочего он там привёл в пример разговор с сотрудником ВТО, который откровенно рассказывал российским чиновникам о том, что главными бенефициарами организации являются страны Запада. Очевидно, что чиновник с такими взглядами будет стараться вести суверенную экономическую политику.

Кроме того, о его приверженности к мобилизационной развития экономики ярко говорит ставшее известным летом 2017 года письмо Путину, в котором Белоусов предложил заставить крупных капиталистов выделить из свердоходов более 500 млрд руб. на выполнение майских указов.

Жадные «акулы бизнеса» организовали утечку и подняли визг через подконтрольные СМИ, на что в будущем первый вице-премьер заметил в лицо одному из них: «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты!».

Тогда предложение Белоусова смягчили и посредством переговоров Козака и Шохина свели к специнвестконтрактам и закону о защите капитальных вложений – то есть владельцам корпораций предложили инвестировать в государственные проекты взамен на льготы. У помощника президента не оказалось достаточных рычагов влияния на капиталистов, защищённых правительством Медведева – теперь же такие рычаги появятся, а стремление урезонить аппетиты капитала на пользу государственным интересам наверняка осталось. Но удастся это только при условии поддержки президентом и эффективной реализации со стороны команды «налоговиков» Мишустина.

Сам Белоусов при всей своей скромности и незаметности тоже способен жёстко руководить министрами, что стало заметно ещё в сентябре 2018 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока. Возможно, в тот момент Путин и утвердился в мысли доверить ему правительство.

Единственный, кто мог бы противостоять решениям Белоусова, давний соратник президента Дмитрий Козак, обладающий ещё большим авторитетом, покинул правительство. Не пришли туда и Кудрин с Грефом, которые так же могли остановить Белоусова. И теперь в экономическом блоке остались те, кто будет либо выполнять задания первого вице-премьера, либо окажется под угрозой увольнения. Тот же Силуанов оставлен в правительстве в качестве бухгалтера, как ему и положено, обеспечивать своевременное финансирование. Но в любой момент он может уступить место более лояльному или толковому финансисту. То же касается и Мантурова с Дитрихом.

Последний, видимо, будет подчиняться новому виц-премьеру, который в Москве произвёл транспортную революцию. За 9 лет под руководством Хуснуллина в столице построили 155 км линий метро и МЦК, 81 новую станцию, 915 км дорог, 77,2 млн кв. м недвижимости, в том числе 30,5 млн кв. м жилья.

И эта ещё одна важнейшая особенность нового правительства – в нём появились специалисты, успешно проявившие себя в реальных делах, антиподы «эффективных менеджеров», привыкших получать миллионы за пустые слова.

Среди таких ещё один вице-премьер Дмитрий Чернышенко – менеджер, взявший на себя основную организационную нагрузку по подготовке Олимпиады в Сочи. Крупнейший спортивный турнир Россия, не имевшая на тот момент подобного опыта, встретила и приняла идеально, и это заслуга во многом Чернышенко. Допинговые скандалы и обвинения Запада начались потом, когда они поняли, что русским удалась Олимпиада.

Собственно, сам премьер Мишустин и его команда так же пришли в правительство после того, как создали эффективную цифровую систему сбора налогов.

Одно дело много и красиво говорить о дивном цифровом мире, совсем другое – на самом деле реализовать цифровой проект с нуля. Скажем, новый министр цифрового развития Максут Шадаев реализовал в Подмосковье интернет-проект «Добродел», который в первые годы действительно помог многим жителям региона достучаться до власти. А новый министр просвещения Сергей Кравцов в Рособрнадзоре с 2013 года реорганизовывал критикуемую систему ЕГЭ, убрав тестовую часть и улучшив меры безопасности.

Впрочем, назначения в социально-культурный блок не совсем пока очевидны.

Скажем, в здравоохранении произошла странная рокировочка Скворцовой и Мурашко из Росздравнадзора. Не понятна и фигура тюменского ректора Валерия Фалькова в качестве министра науки – о нём минимум информации даже в регионе. Хотя сам уход нелюбимого Котюкова для научных сотрудников уже подарок. О 39-летней Ольге Любимовой, возглавившей министерство культуры, известно многое, но эти данные противоречивы – от успешной работы в православной журналистике до претензий к отечественному кинематографу, который она курировала. Впрочем, не исключено, что реальным министром культуры продолжит быть Владимир Мединский в статусе помощника президента.

Отдельно стоит отметить фигуру вице-премьера Юрия Борисова из прежней обоймы – ему отдали помимо оборонки и промышленности ещё и топливно-энергетический комплекс. Это невероятно масштабная сфера ответственности, которую тяжело будет вынести даже такому опытному организатору, курировавшему возрождение ОПК.

В то же время вице-премьерского поста давно заслуживает один из самых эффективных министров Александр Новак, внёсший огромный вклад в сделку ОПЕК+ и балансировке мировых цен на нефть. Его в очередной раз оставили на министерстве энергетики, задачи которого он явно перерос.

Таким образом, в новом правительстве в кои-то веки собрана крепкая команда исполнителей с Мишустиным как главным контролёром и Белоусовым главным стратегом. К тому же эта команда ещё наверняка будет обновляться (скажем, в марте стукнет 70-лет Лаврову) и улучшаться (минсельхоз, минтранспорта и др.).

Но перед ними стоит сложнейшая задача – не просто на бумаге реализовать нацпроекты, а качественно улучшить внутреннюю политику, сдвинуть её с инерционной фазы к реактивной. России нужна мобилизация госаппарата — но не скоротечная, подрывающая силы народа, а долгая, затяжная, пусть с перерывами, но с постоянным повышением уровня сложности задач.

Источник: https://sevastopol.su/point-of-view/klyuchevoe-naznachenie-v-pravitelstve-ne-sam-mishustin