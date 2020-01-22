Внезапно и без каких-либо причин...

//Жаркое из блогов 13+

22 января 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Чем дольше живешь, тем больше начинаешь задумываться не просто о смерти, а о том, что это единственная и пожизненная гарантия, которая тебе дана с момента твоего рождения. Всё остальное – это, в лучшем случае, кое-как сбывшиеся мечты, в худшем - грезы, которые так и не сбылись, и потому приобрели приторно горький вкус разочарования.

Нет, это не черный юмор, не депрессивный взгляд на вещи, это просто осознание того факта, что ты не бессмертен, и тебе рано или поздно придется с этим смириться. И абсолютно неважно, был ли ты при жизни трижды успешным персонажем социальной игры, или выкинутым на обочину побитым бессердечной судьбой неудачником, которого удача тихо презирала.

Смерть беспристрастна в своем отношении ко всему живому и, в некотором смысле, она всех любит, но крайне странной любовью.

Но смерть бывает разная. В идеале, она прекрасно смотрится, когда старость, исчерпав свой лимит, в тишине ночной, тихо и спокойно испустила дух. Куда неприятней выглядит ситуация, при которой жизнь, бьющая ключом, вдруг прерывается досадным порывом несчастного случая. И уж совсем безжалостно выглядит уход, когда здоровый и молодой человек внезапно умирает без каких-либо видимых для этого причин.

Последний вариант летального исхода был наречен не иначе как "синдром внезапной смерти", и в наше время уже отдает ароматом надвигающейся эпидемии, если, конечно, верить врачам.

"Внезапная сердечная смерть распространена гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Согласно статистике, в России от данной причины в год умирает примерно 200 000-250 000 человек. Причём, как понятно из названия патологии, смерть происходит неожиданно. Человек может казаться здоровым и тут же упасть замертво. О том, из-за чего такая ситуация может возникнуть и кто подвержен ей больше всего, АиФ.ru рассказал врач-кардиолог ФГБУ РКНПК имени А.Л.Мясникова Павел Дергоусов".

Честно говоря, цифра достаточно внушительная, но насколько она достоверная – судить, естественно, не нам. А с другой стороны, вряд ли любой здравомыслящий врач будет комментировать сомнительную статистику, подвергая свою репутацию разного рода нелицеприятным казусам.

Но оставим данные доводы на суждение тех, кому это интересно, и поразмышляем о причине внезапной смерти. Как следует из интервью того же врача:

"Причин, приводящих к внезапной сердечной смерти, очень много. В их числе нередко называют:

- Ишемическую болезнь сердца — на её долю приходится 80% случаев

- Клапанные пороки;

- Наследственные заболевания, которые приводят к развитию жизнеугрожающих аритмий;

- Интоксикации — как наркотические, так и алкогольные;

- Злоупотребление рядом лекарственных препаратов и т. д.

- Внезапная сердечная смерть не имеет ограничений по возрасту: она распространена как среди пожилых, так и у молодых людей".

Неважно, молод ли ты и здоров, стар и уже немного болен, сердце - капризный орган и может отказаться поддерживать искру жизни в любой момент. И это действительно печально, ибо в зоне риска находятся абсолютно все. Хотя причин именно резкой остановки сердца как таковой нет, есть лишь предпосылки, которые могут посодействовать этому.

Вообще-то, сердце не менее загадочный орган, чем, например, тот же мозг. Последний изучают очень давно, но изучить так и не могут, и это можно понять, ибо, как мозг может изучить самого себя? Этот парадоксальный научный момент мы оставим на суд ученым мужам и вернемся к сердцу.

"Работа сердца (как и любой мышцы) сопровождается электрическими явлениями, которые вызывают появление электромагнитного поля вокруг работающего органа.

Википедия"

Откуда берется электроэнергия для круглосуточной работы насоса, под названием сердце, наука или не знает или умалчивает, но факт остается фактом. Электромагнитное поле, которое генерирует наше тело, является источником жизни, и вот тут приходит догадка о возможной причине сбоя этой системы.

Как вы думает, какова она?

Возможно, все просто, как дважды два. Современных людей постоянно окружают электроприборы разной частоты, которые при определенных обстоятельствах могут создать фатальные помехи в электромагнитном поле того же сердца. Как результат - внезапная остановка главной мышцы и отправка на прием к патологоанатому, который, проведя вскрытие бренного тела, разведет руками, и в причине летального исхода запишет "синдром внезапной смерти".

Так что, кому жизнь дорога, следует подумать об уменьшении количества излучателей, что его окружают.

Источник: https://ozareniya.livejournal.com/12898.ht