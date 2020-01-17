Европа историю не учит...

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17 января 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Европейского парламента осудили заявления Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны и обвинили Москву в «попытках переписать историю». Они заявили, что война якобы стала «следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией».

Дискуссию в Европарламенте начал немецкий парламентарий Манфред Вебер: «Мы не можем принять попытку Путина переписать историю», – приводит его слова Deutsche Welle.

Вебер выразил солидарность с Польшей, назвав «непозволительными» попытки выставить страну, пострадавшую от нацизма, в качестве виновника преступления.

А теперь экскурс в настоящую историю, а не в ту, что изображают европейские неонационалисты

Если Европа страдает амнезией, то напомню ей, что 30 сентября 1938 года между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении; чуть позже, 6 декабря, между Германией и Францией была подписана аналогичная декларация.

Пакт Молотова — Риббентропа был подписан самым последним из всех, как вынужденная мера по защите страны. Ранее точно такие же документы с тем же смыслом подписала вся "досточтимая" Европа.

И именно 30 сентября 1938 года следует считать началом Второй мировой, когда в результате Мюнхенского сговора чехов и словаков отдали на растерзание Германии и Польше.

СССР предлагал ввести в Чехословакию свою армию для ее защиты от германской агрессии. Но именно Польша не разрешила проход Красной армии по своей территории. Тем самым способствовала Гитлеру в оккупации Чехословакии. Ну и себе прихватив Тешинскую волость.

Сегодня европарламентарии солидарны с Польшей в еврейских погромах и захватом территории Чехословакии. Вот и получается, что воевали мы не только с Гитлером, а со всей Европой, и конечно они "не виноваты".

Только вот в 1941-м на нас напала совсем не Германия, а вся "цывылизованная" Европа, как и в 1812-м, только теперь под руководством Германии. В составе захватчиков были вооруженные формирования всех стран Европы (французы, венгры, румыны, итальянцы, испанцы..., даже "нейтральные" Швеция и Швейцария. Исключения - Сербия и Греция).

Вся эта европейская рать не только легла под Гитлера, но и препохабно ему подмахивала - вооружала, кормила, поставляла пушечное мясо. ВСЯ ЕВРОПА добросовесно и с воодушевлением работала на снабжение Вермахта! И всю эту Европу, перименованную в Третий рейх, мы и победили ценой огромных и невосполнимых потерь. Вот это и есть истинная история той войны, а не та её подлая версия, нарисованная потомками фашистских прихвостней...

Поэтому НЕОБХОДИМО изменить употребляемое сейчас словосочетание "Победа Советского народа над гитлеровской Германией" на "Победа Советского народа над фашистской Европой!"

П.С.

Скоро от евродепутатов мы узнаем "чистую правду" о том что фашизм - это было народное повстанческое движение возникшее среди "простого немецкого народа" в пивных Баварии, как сила для сдерживания Черной чумы коммунизма, во главе которой стоял Сталин... А несчастный австрийский художник был неправильно оценен историей и фактически являлся символом свободы и защитником Западных демократических ценностей...

Что надо делать в ответ? Надо выкладывать все трофейные документы тех лет, против таких фактов не попрешь! Только так можно закрыть рты таким евродепутатов.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3130510.html