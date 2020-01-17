Или кто-то третий...

//Жаркое из блогов 13+

17 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Вообще я уже давно сталкиваюсь с тем, что друзья и знакомые спрашивают, а кто же будет после Путина? С одной стороны это нужно адресовать в качестве претензии к президенту. Он не подготовил, не назначил и не рассказал нам, кто же у него преемник. А с другой стороны причем тут он? У нас демократическая страна, президент избирается на всеобщим голосовании. Кандидатов у нас будет в избытке, вот и выбирайте какой нравится.

Все так, но что то смущает в этой картине. Вот допустим столько лет Путин выстраивал направление развития страны как внутри, так и на мировой арене. Потрачено много усилий и затрачено много средств на все это. Есть какие-то итоги. Вот он уйдет с поста в 2024 (а он наверняка уйдет) и увидим мы кандидатуры на пост Президента. Очень много шансов того, что мы офигеем. Офигеем от того, кто там будет представлен и для многих избирателей просто не будет варианта, чтобы проголосовать действительно за своего, а не за "лучшего из худших". При этом ладно, просто проголосовать с неудовольствием можно, но жалко ведь, что непонятный кандидат может развалить или завалить все итоги, которые были достигнуты за эти годы.

Да, президент избирается народом, но хорошо бы для полноценного выбора в качестве одного из кандидатов представить от власти кандидата, который будет иметь опыт, понятные и преемственные взгляды на управление страной и развитием ее в дальнейшем. А вот проголосует за него народ или нет это уже будет понятно на выборах и это право избирателя за кого голосовать. Однако как минимум мне кажется должен быть официально поддерживаемый текущей властью кандидат...

И вот швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung рассказала про некий сценарий, который якобы имеет место в недрах российской власти. Источники этой информации не раскрываются, но зачастую такие слухи появляются на пустом месте.

Так что же это за сценарий?

Предполагается, что примерно в 2022 году будет изменена Конституция в плане сокращения полномочий президента и увеличения полномочий главы Правительства, при этом он станет более подконтролен парламенту. Одновременно с этим, будет усилен Совет безопасности, без согласования с которым президент не сможет принимать кадровые решения. И тут я вспоминаю вчерашний день и понимаю, что кое что уже начинает выполнятся раньше срока.

Предполагается, что Путин покинет свой пост в 2024 году, но перейдет на должность премьер-министра и главы Совета Безопасности. Вообще если вспомнить, то вопросы ограничения полномочий Президента ведутся уже давно. Вы же помните, что текущие полномочия давались Ельцину в весьма сложных и специфических условиях. Долгое время уже педалируется вопрос о превращении России из Президентской в Парламентскую республику. Однако в своем выступлении Путин все же снял этот вопрос с обсуждения как мне показалось.

Уже известно, что новым премьером будет Мишустин, бывший глава ФНС, и как бы эту персону еще до ее оглашения все прочили на пост президента после 2024 года. Но как-то очень сомнительно. Разве нет? Да и вообще мне кажется формула "премьер в президенты" уже у нас не будет работать, так как функции внутренней экономики, безопасности и международной политики стали по отдельности очень важны и очень разные по квалификации. Мишустин все же премьер на время. Вспомните например Фрадкова.

И вот тут я опять вспоминаю статью Neue Zürcher Zeitung, в которой в качестве преемника Путина швейцарская газета называет Алексея Дюмина, который сейчас он занимает должность губернатора Тульской области. Причем информация звучит так, что мол «Путин уже согласовал» кандидатуру Дюмина с «важнейшими игроками» и «никто не осмелился возмутиться».

Именно в Кремле начиналась его карьера в аппарате безопасности президента более двадцати лет назад. В течение многих лет он лично сопровождал Владимира Путина и отвечал за его личную неприкосновенность. Это позволило ему сделать быструю карьеру,

-отмечают эксперты в газете.

Сообщается, что Дюмин в последние годы строго придерживается "линии Путина" и с этой стороны от него навряд ли можно ждать каких-то серьезных перемен на посту Президента после Путина.

Еще одно любопытное политическое предсказание Евгения Зиничева (действующего главу МЧС России) в издании называют будущим руководителем ФСБ России. Ну это вообще вполне очевидно и вероятно. Тут вообще очень вероятен такой ход.

Так что вы думаете? Мишустин или Дюмин? Или кто-то третий?

Источник: https://masterok.livejournal.com/5935319.html