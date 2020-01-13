Последняя фаворитка российского императора. Кто Она? 

//Жаркое из блогов 13+

13 января 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Итак, кто же был последней фавориткой русского императора? Ответ, который сразу идет на ум: Кшесинская же! Матильдочка наша! — не верен. Ибо в разговоре о таких трепетных материях необходимо соблюдать точность в терминах.

Разумеется, отношения между Николаем II и балериной были. Но, во-первых, на этот момент он не "работал" императором, только наследником. Во-вторых, Кшесинская не была его фавориткой, лишь любовницей.

Став императором, Николай II (к тому времени женатый), супруге своей, по крайней мере открыто, никогда не изменял. И тем более не заводил фавориток.

В чем же разница между "фавориткой" и "любовницей" терминологически? Просто любовница — это женщина, с которой ты поддерживаешь телесные взаимоотношения, её кто угодно может завести, и слесарь-сантехник, и президент. А вот фаворитку могут завести себе лишь монархи. Причем любовниц у короля может быть куча, а фаворитка в единицу времени обычно только одна. Она имеет огромное влияние на политику и двор, как правило, относится к ней, как к некоронованной королеве. Придумали эту забавную штуку во Франции.

Окей, c последним по таймингу российским императором разобрались, не держал он подобных дам. Перейдем к предпоследнему. Были ли фаворитки у отца Николая II, императора Александра III?

Нет: хотя до свадьбы у молодого великого князя случались серьезные любовные увлечения, однако женившись и став императором, Александр III вел сугубо примерную семейную жизнь, аналогичным образом не заводя ни фавориток, ни любовниц.

Ничего не остается, переходим к третьему с конца — императору Александру II Освободителю. О! вот он нас не подведет, гуляка еще тот, список его связей огромен. И типичная фаворитка легко находится: светлейшая княгиня Юрьевская, она же княжна Екатерина Долгорукова, с которой император находился в связи почти двадцать лет (при живой жене), народил с ней четырех детей, а овдовев, стремительно с ней обвенчался, скандально наплевав на срок траура.

Проверим еще по одному пункту: на политику Юрьевская влияла? Да! Например, купцы чемоданами заносили ей взятки, чтобы она обеспечивала протягивание железнодорожного полотна через приятные данным купцам земельные участки. Таких случаев было миллион, и эта продажность была одной из причин, за которые остальные Романовы ее ненавидели.

Император Александр II был убит в 1881 году. Юрьевскую, которая к тому моменту была его официальной женой уже целый год, новый император (сын женщины, которую Юрьевская изводила не одно десятилетие), стремительно попросил на выход из Петербурга. С миллионным содержанием, разумеется. Вдовица поселилась в Ницце, на берегу прекрасного теплого моря и завела себе виллу под пальмами. Она пережила своего "пасынка". На престол взошел Николай II, внук ее любовника — она надавила на него, и выдавила еще пару миллионов, продолжила жить в прекрасной вилле. Потом она пережила и Николая II. Скончалась княгиня Юрьевская в 1922 году, в возрасте всего лишь 72 лет. Это, наверно, потому что русских императоров больше не предвиделось, а то она бы и следующего за Николаем II умудрилась бы подоить "в память о прошлом".

Вот такая была судьба у последней фаворитки Российской империи, которая пережила и трех императоров, и саму империю...

Источник: https://shakko-kitsune.livejournal.com/1478772.html