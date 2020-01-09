Почему разбился украинский Boeing

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9 января 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Что самое главное надо сделать при анализе жуткой вчерашней катастрофы с украинским самолетом, которая унесла жизни 177 человек...

Первое - это снять лапшу с ушей, которую пытаются навешать заинтересованные стороны.

Второе - обратить внимание на разные нестыковки, которые не лезут ни в какие ворота.

Иранцы объявили, что двигатель загорелся и самолет рухнул. Лапша-с. Системы пожаротушения на самолете дублированы троекратно. Даже при полной остановке одного двигателя Боинг прекрасно сядет на одном.

Удивляет, что буквально сразу после катастрофы власти Ирана объявили о ее причинах. Лапша-с. Добавило сомнений и то, что черные ящики отказались отдавать кому бы то ни было.

На обломках самолета видны следы вроде как внешнего воздействия от ракеты.

Для террористов милое дело сбить самолет на взлете из ПЗРК. Кстати, со временем полета и высотой данные все время меняются. От 1000 с небольшим метров до 2400. Очередная лапша-с, чтобы исказить картину трагедии.

Переговоры экипажа с землей прекратились сразу после взлета и пожар двигателя причиной тому быть не мог.

PS

Из сообщений различных мировых СМИ и ИА:

Самолет МАУ рейса PS752 со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту разбился ранним утром в среду, упав с высоты около 1тыс.м через три с небольшим минуты после взлета. По появившимся в сети видеозаписям видно, что после возгорания на борту машина вошла в штопор и через несколько секунд ударилась о землю. По информации иранского информационного агентства IRNA, к месту крушения было направлено порядка 40 спасательных команд. Их работе мешал пожар — самолет взлетал с полными баками горючего. Как сообщил журналистам управляющий директор тегеранского управления по чрезвычайным ситуациям Мансур Дараджати, все находившиеся на борту погибли. Он также добавил, что тела пассажиров и членов экипажа серьезно повреждены, что затруднит их опознание.

Катастрофа произошла всего через несколько часов после обстрела иранской армией военных баз США на территории соседнего Ирака.

В медиа, в том числе в британской Daily Mail, было высказано предположение, что лайнер МАУ мог быть случайно сбит баллистической ракетой, запущенной в Ирак, или системой противовоздушной обороны, операторы которой приняли украинский пассажирский самолет за бомбардировщик ВВС США.

Однако в Министерстве дорог и городского развития Ирана, в компетенцию которого входит и гражданская авиация, заявили, что такого рода предположения не имеют под собой оснований и являются ошибочными. В ведомстве сообщили, что главной версией трагедии считают техническую неисправность лайнера.

Если бы авария была вызвана попаданием ракеты, самолет взорвался бы в небе. Причиной катастрофы стало возгорание двигателя и неудачная попытка пилота вернуть контроль над лайнером»,— говорится в заявлении Министерства Ирана.

Украинское посольство в Иране также распространило официальное заявление, в котором говорилось, что версия гибели самолета из-за попадания в него ракеты на данный момент не рассматривается в качестве наиболее вероятной. Дипломаты, указывалось в этом сообщении, склоняются к тому, что причиной крушения стали именно технические неполадки в двигателе. Но вскоре текст этого заявления, размещенного на Facebook-странице посольства, был изменен. Из него убрали утверждение о том, что версии теракта или попадания ракеты исключаются. Вместо этого в тексте было указано, что любые заявления о возможных причинах катастрофы до окончания следствия не являются официальными.

На 100% причины аварии пока никто не скажет. Но на первый план выходит версия попадания ракеты, из переносного зенитного комплекса, к примеру. Или это теракт на борту. Соболезнование семьям всех погибших.

Источник: https://fromnorthcyprus.livejournal.com/1305552.html