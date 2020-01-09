Самолет был свежий, а значит не должен был развалиться ...

//Жаркое из блогов 13+

9 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Произошла ужасная трагедия, погибли люди и всё это случайным образом произошло именно в Иране, который прошлой ночью атаковал базы США.

В подобных ситуациях очень сложно не поддаться панике, особенно, когда официальные власти исключают вероятность теракта. В то же время президент Украины экстренно прервал свой отпуск, который он проводил в одном из самых дорогих отелей Омана и вернулся в Киев.

Понятное дело, что теракт сейчас никому не выгоден и вряд ли эту версию будут выдвигать в качестве основной, чтобы не педалировать опасную ситуацию в Иране, в тот момент, когда страна на грани войны.

Но украинцы могут со стороны понаблюдать за спектаклем, который разворачивается совсем рядом и примерить его на себя.

Вчера вечером, когда Трамп узнал об ударах по базе США, он первым делом побежал в Твиттер, чтобы рассказать своей стране, что всё хорошо:

- Все замечательно! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Оценивая жертвы, можно сказать, что всё идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром.

Трамп слегка перестарался со своим заявлением. Понятно, что за последние сутки ситуация так накалилась, что многие правители серьезно испугались. Понятно, что правительство Ирана не могло не ответить, чтобы успокоить собственный народ и сменить красный флаг мести на привычный национальный.

Само собой в Иране объявили, что уничтожили около 80 солдат противника, хотя понятно, что это пропаганда. Трампу тоже посоветовали успокоиться, поскольку весь этот обстрел скорее напоминал спектакль. Нужно было сделать размен и его сделали. Так что с большой долей вероятности, утром Трамп отменит своё выступление перед нацией.

Это был цирк и можно расходится...

Так вот, если кто не понял, то начиная с 2014 года на Украине было что-то похожее. Одним говорили одно, а другим другое, при этом страны продолжали сотрудничать и перекачивать газ в Европу. Да Украину потрепало, но иначе и быть не могло. В России рассказывали про злобных бандерофашистов которые захватили власть, а на Украине обманывали, что российские войска воюют на Донбассе. И каждая из сторон верила, как сейчас в Иране верят, что отомстили, а в Америке верят, что это были замечательные обстрелы.

PS

Ну а про украинский борт. Я как-то летал МАУ (Международные Украинские Авиалинии), это была худшая авиакомпания с ужасными самолетами, если с тех пор самолеты не меняли, то я не удивлюсь, если эта трагедия действительно окажется случайной (техногенной).

UPD

Самолет был свежий 2016 года выпуска, а значит не должен был развалиться самостоятельно. Так что ждем результатов расшифровки бортовых самописцев.

А что думаете вы?

Мои соболезнования семьям погибших...

Источник: https://nemihail.livejournal.com/785814.html