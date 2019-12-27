//Жаркое из блогов 13+

27 декабря 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Беда не приходит одна. Провал всех планов по обходу Украины привел к тому, что Газпром вынужден заключать договор транзита практически на условиях Европы, сохраняя транзит на весьма высоком уровне (причем транзитный договор оперирует минимальными объемами поставки газа через украинскую территорию, в реальности они могут быть - и скорее всего, будут - выше).

Задача сохранения доли на европейском рынке становится все менее достижимой.

Возникла спасительная идея - если у нас полный провал по трубопроводным проектам, давайте завалим Европу сжиженным газом. Буквально пару месяцев назад на Арктическом форуме в Петербурге министр энергетики Новак рассыпал блестящие перспективы развития этого сегмента торговли Родиной навынос. По его словам, к 35 году Россия будет производить до 140 млн тонн СПГ, что позволит достойно конкурировать с империалистами, а уже к 25 году производство достигнет небывалых 70 с лишним миллионов тонн. Тут же появились специалисты-эксперты, которые стали рассказывать о небывало низкой себестоимости российского СПГ, высоченной марже и вообще - уже вот-вот мы все заживем в шоколаде. Ну, не все, конечно, но по крайней мере, руководство Газпрома - точно.

Однако прошло всего два месяца от феерической презентации будущих побед, и вчера был опубликован скорректированный прогноз на ту же тему. В нем уже нет никаких 140 млн тонн, и прогноз снизился существенно больше, чем в полтора раза - до 80 млн тонн в год к 35 году. В 25 году вместо обещанных 73 млн тонн будут производить всего 40.

Возникает вопрос о стратегическом планировании. Как обычно, оно у нас на недосягаемой высоте. Стратегические прогнозы, которые дают в течение двух месяцев кардинально расходящиеся друг с другом цифры - это показатель управленческой культуры. Которая выглядит просто на уровне плинтуса. То есть, мы вначале планируем сию газовую политику на десятилетия, исходя из завирального прогноза в 140 млн тонн, а потом выясняется, что верхний предел производства - всего 80 млн тонн. О каком долгосрочном планировании вообще может идти речь при таком разбросе в оценках?

Впрочем, российское стратегическое планирование при нынешних правителях - это, безусловно, чистой воды оксюморон (образное сочетание противоречащих друг другу понятий). Горизонт планирования у кремлевских - от силы год-полтора. Да и то под вопросом. Если министр выходит с цифрами, которые через два месяца можно выбрасывать в корзину...

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4315107.html