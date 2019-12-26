Критическая масса украинизации

//Жаркое из блогов 13+

26 декабря 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат от партии «Слуга Народа» Устенко заявил, что отпадение Крыма произошло потому, что был отменен языковой закон Колесниченко-Кивалова.

"Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего были спровоцированы все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось".

В значительной степени это действительно так. Существовавший до государственного переворота закон Колесниченко-Кивалова отнюдь не мешал проведению мягкой политики украинизации, но обеспечивал хотя бы минимальные гарантии русскому языку на региональном уровне. Но даже такого ущемленного положения русского языка нацикам было мало. Это и привело к требованиям отмены старого языкового закона, что сопровождалось угрозами запрета разговаривать на русском, которые в Верховной раде озвучивали Тягнибок и Фарион.

Вот когда людям прямо в лицо начали говорить, что у них отберут даже их язык, тогда резьбу и сорвало, вытолкнув людей на улицу, что и привело к самому массовому митингу в Севастополе и началу сопротивлению на Донбассе.

Последовательность тут вполне ясная – именно Евромайдан и гос. переворот, а также их последствия привели к отпадению Крыма и Донбасса от Украины. Евромайдан по сути разрушил существовавший статус-кво, развязав на Украине гражданскую войну, в рамках которой получил частичное разрешение вопрос о языке, когда два региона, не дождавшись необходимых гарантий, просто ушли из Украины, так как желали свободно говорить на русском языке.

Новый языковой закон, который был принят при Порошенко и продолжает действовать при Зеленском, отлично показывает, что это был правильный выбор – допустив нацистов к языковой политике, каких-то адекватных вариантов решения языкового вопроса в масштабах всей Украины не осталось.

При этом не стоит забывать, что и закон Колесниченко-Кивалова также был направлен на то, чтобы поставить русский язык в подчиненное положение к украинскому, просто делал это более мягко, так как регионалы понимали, что если пойти на поводу у украинских нацистов, то резьбу очень легко сорвет. Поэтому они сами манипулировали языковым вопросом, обещая своим избирателям сделать русский язык вторым государственным, но даже получив полную власть, они этого не сделали, совершив одно из своих многочисленных предательств. Поэтому не дали провести референдум о двуязычии, который продвигала КПУ во главе с Симоненко, так как если бы референдум был проведен, то большинство бы проголосовало за двуязычие – на конец нулевых более ¾ населения Украины в повседневном общении использовало русский язык, а языком меньшинства был украинский, который ныне пытаются силой навязывать большинству.

В результате, в 2014 году из «языкового реактора» вытащили графитовые стержни языкового закона Колесниченко-Кивалова, впрыснули туда загрязненную воду имени Тягнибока-Фарион, а система защиты в виде двуязычия так и не была установлена, в результате чего взрыв стал неизбежен и привел к отпадению Донбасса и Крыма.

Разумеется, никто из официальных лиц за это ответственности не понес и в обозримом будущем не понесет, потому что эти люди продолжают так или иначе оставаться у власти на государственном и региональном уровне. Доходит до смешного, партия имеющая большинство в Верховной раде, вынуждена трусливо оправдываться даже при попытках обсуждения коррекции языкового закона, предавая своих избирателей точно так же, как это делала Партия Регионов.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5519455.html