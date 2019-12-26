Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Критическая масса украинизации

Донбасс и Крым ушли из Украины, желая свободно говорить на русском

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Критическая масса украинизации

Депутат от партии «Слуга Народа» Устенко заявил, что отпадение Крыма произошло потому, что был отменен языковой закон Колесниченко-Кивалова.

"Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего были спровоцированы все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось".

В значительной степени это действительно так. Существовавший до государственного переворота закон Колесниченко-Кивалова отнюдь не мешал проведению мягкой политики украинизации, но обеспечивал хотя бы минимальные гарантии русскому языку на региональном уровне. Но даже такого ущемленного положения русского языка нацикам было мало. Это и привело к требованиям отмены старого языкового закона, что сопровождалось угрозами запрета разговаривать на русском, которые в Верховной раде озвучивали Тягнибок и Фарион.

Вот когда людям прямо в лицо начали говорить, что у них отберут даже их язык, тогда резьбу и сорвало, вытолкнув людей на улицу, что и привело к самому массовому митингу в Севастополе и началу сопротивлению на Донбассе.

Последовательность тут вполне ясная – именно Евромайдан и гос. переворот, а также их последствия привели к отпадению Крыма и Донбасса от Украины. Евромайдан по сути разрушил существовавший статус-кво, развязав на Украине гражданскую войну, в рамках которой получил частичное разрешение вопрос о языке, когда два региона, не дождавшись необходимых гарантий, просто ушли из Украины, так как желали свободно говорить на русском языке.

Новый языковой закон, который был принят при Порошенко и продолжает действовать при Зеленском, отлично показывает, что это был правильный выбор – допустив нацистов к языковой политике, каких-то адекватных вариантов решения языкового вопроса в масштабах всей Украины не осталось.

При этом не стоит забывать, что и закон Колесниченко-Кивалова также был направлен на то, чтобы поставить русский язык в подчиненное положение к украинскому, просто делал это более мягко, так как регионалы понимали, что если пойти на поводу у украинских нацистов, то резьбу очень легко сорвет. Поэтому они сами манипулировали языковым вопросом, обещая своим избирателям сделать русский язык вторым государственным, но даже получив полную власть, они этого не сделали, совершив одно из своих многочисленных предательств. Поэтому не дали провести референдум о двуязычии, который продвигала КПУ во главе с Симоненко, так как если бы референдум был проведен, то большинство бы проголосовало за двуязычие – на конец нулевых более ¾ населения Украины в повседневном общении использовало русский язык, а языком меньшинства был украинский, который ныне пытаются силой навязывать большинству.

В результате, в 2014 году из «языкового реактора» вытащили графитовые стержни языкового закона Колесниченко-Кивалова, впрыснули туда загрязненную воду имени Тягнибока-Фарион, а система защиты в виде двуязычия так и не была установлена, в результате чего взрыв стал неизбежен и привел к отпадению Донбасса и Крыма.

Разумеется, никто из официальных лиц за это ответственности не понес и в обозримом будущем не понесет, потому что эти люди продолжают так или иначе оставаться у власти на государственном и региональном уровне. Доходит до смешного, партия имеющая большинство в Верховной раде, вынуждена трусливо оправдываться даже при попытках обсуждения коррекции языкового закона, предавая своих избирателей точно так же, как это делала Партия Регионов.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5519455.html

 

Дас

//картина дня

В мире

Раскрыт вероятный план Коломойского по замене премьера Украины своим ставленником

Раскрыт вероятный план Коломойского по замене премьера Украины своим ставленником

Украинский предпринимать Игорь Коломойский планирует продвинуть на пост главы правительства страны своего ставленника. Соответствующую точку зрения высказал Юрий Ткачев, журналист и блогер из Одессы.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

История об изнасиловании девушки-дознавателя своими коллегами прямо в отделе наделала в Уфе немало шума. Даже в органах многие не верили, что такое могло произойти…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против полицейских, которые не приняли у местной жительницы заявление о похищении 7-летнего сына. На следующий…

//новости ан

Организатор молодежных патриотических игр задержан за изнасилование 12-летней девочки. Игорь Толстошеин в течении трех дней держал ее в квартире, где издевался…

Певица Пелагея рассталась со своим супругом – хоккеистом Иваном Телегиным. Подписчики уже давно считали, что пара находится на грани развода из-за измен, и вот слухи…

//новости ан

В начале декабря состоялась торжественная церемония начала первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту - магистральному…

//новости ан

К спецкору «Новой газеты» пришли с обысками сотрудники СКР в сопровождении СОБРа. Сейчас никто в редакции не знает, где находится Юлия Полухина. Журналистку увезли…

//новости ан

Из-за ошибки в базе данных полиции 38-летняя россиянка лишилась работы учителя начальных классов. По данным правоохранителей у Дианы Гасановой десять судимостей. Вот…

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении школьника. Мальчик напал на учительницу с молотком. Об этом стало известно от пресс-службы следственного управления…

//новости ан