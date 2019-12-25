Если 1200 погибших, то сколько же раненных?

//Жаркое из блогов 13+

25 декабря 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с выходом на широкий экран киноленты “Союз Спасения” я стал как безумец читать и смотреть все, что связано с восстанием декабристов. Картины я еще не видел. Но меня поразило вот какое обстоятельство.

1200 трупов. 950 мирных петербуржцев погибли за 22 минуты. Было всего 8 залпов картечи и такая гора мертвецов!

Самое удивительное, что никому до этого (насколько я знаю пока) вообще нет никакого дела. Декабристы ныкаются по квартирам, стыдятся, трусят, бравируют, дают показания, Николай пребывает в крайнем изумлении, “да, как же так, какой ужасный заговор аж с 1815 года, да сколько же благородных фамилий!”, особо никого не казнят, в казематы подают кофе и булочки, “Русская правда”, Пестель запирается, 2 десятины на селянина, Константин интригует, Бенкендорф допытывается, Трубецкой празднует труса, Никита Муравьев – умеряет гордыню, жены едут в Сибирь, кое-кто сходит с ума, Милорадович погибает как герой, англичанка гадит.

Но всем по-фиг на тыщу трупов. Если 1200 трупов, то сколько же раненных? Минимум 3000. Там кровь должна была реками в Неву стекать.

Тут либо:

1.ВРАНЬЕ. Не было 1200 мертвецов.

2.ПРАВДА. Но как это было тогда возможно? Пишут, что была давка. Во время давки на Ходынском поле погибло 1389 человек. Но на Ходынское поле на фестиваль собралось ЗАРАНЕЕ полмиллиона человек. Население же Санкт-Петербурга в 1825 году было около 300 тысяч человек, и они не могли быстро сорваться с места и прибежать на Сенатскую Площадь, ибо восстание декабристов было не объявлено публике, метро тогда еще не было, а пешодралом, на извозчиках, бегом припереться такой толпой они не могли физически.

Ну, допустим прибежали, доковыляли, приползли по-бырому. И было 1200 трупов. Отчего же тогда ни революционеров, ни контрреволюционеров вообще не волнуют столь массовая гибель трудового народа?

И думается мне, что в этом тайна декабристского восстания. Его суть. Это так похоже на победные реляции тех времен. “Ура! Мы одержали великую викторию! В баталии погибло 4 генерала, 77 офицеров, рядовых преизрядно много и всякой черни преизбыточно”.

До лампочки и декабристам, и государю был простой народ.

Странно и то, что Бенкедорф обратился к декабристам: "Господа, я готов тотчас же освободить тех из вас, кто дал вольную своим крестьянам. Как я это сделал 6 лет назад." Однако, народные печальники-декабристы так и не освободили ни одного селянина. Зато они подставили под пули и детей, и мужиков, и собственных солдат, но почти все живы остались.

Это – нехорошо.

Государь же, Николай Павлович освободил от крепостной зависимости больше крестьян, чем декабристы. После его реформы количество крепостных в России сократилось с 57% до 35%. То есть речь идет о где-то 8 миллионах человек.

Источник: https://zheniavasilievv.livejournal.com/1092494.html