Как реально повысить рождаемость?

//Жаркое из блогов 13+

24 декабря 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Вся европейская цивилизация (включая отпочковавшиеся цивилизации Северной Америки и Австралии) будто помешалась на повышении рождаемости. На самом деле помешались элиты, они почувствовали, что им скоро не хватит подданных.

Ситуация с коэффициентом рождаемости такова: практически вся европейская цивилизация уже 10 лет находится на средних показателях ниже уровня простого воспроизводства населения (составляющего 2.13 ребенка на женщину). На 2017 год в США показатель 1.87, а в Евросоюзе 1.62, причем тенденция к снижению продолжается.

На самом деле, ситуация еще хуже, потому что внутри этих стран существует значительный слой социального-патологических анклавов ("черные кварталы" в США и кварталы с большинством ближневосточных мигрантов в Евросоюзе). В патологической среде коэффициент рождаемости 3 и выше, а среди экономически-продуктивного населения порой менее 1.

Причем государственные меры по стимулированию рождаемости вызывают прирост именно среди патологических слоев, но не среди продуктивных. Поскольку патологический слой в основном не работает, а живет за счет велфера и мелко-криминального промысла, фактически стимулирование рождаемости лишь ухудшает демографическую социально-экономическую тенденцию.

Попробуем разобраться в механизме этого феномена, и начнем с рассмотрения типичных мер государственного стимулирования рождаемости. Они таковы:

а) денежные пособия на ребенка;

б) оплата детских медицинских, дошкольных, и школьных учреждений из бюджета;

в) создание служб социальных работников для помощи семьям с детьми

г) пропаганда семейных ценностей и деторождения;

д) создание социальных и правовых препятствий абортам.

Теперь смотрим как это работает (точнее - как это работает НЕ В ТУ СТОРОНУ).

а) денежные пособия слишком низкие, они не покрывают даже пятую часть издержек на ребенка для экономически-продуктивных семей (в Западной Европе эта сумма от беременности матери до совершеннолетия ребенка - примерно четверть миллиона евро!). Зато для патологического слоя населения это пособие существенный стимул рожать детей (издержки на которых ровно ноль, так что дети становятся источником дохода).

б) оплата детских учреждений из бюджета позволяет патологическому слою не заботится о детях, а в самом учреждении создает дискомфортные и опасные условия для детей из продуктивного слоя. Более того, из-за обязательности некоторых детских учреждений (в первую очередь школы - с 11- или 12-летним обучением) создается демотиватор детности для женщин из продуктивного слоя. Они ведь вовсе не хотят отправить своего ребенка в эту патологическую среду. Более того, обязательная школа лишает их возможности самим определять занятия с ребенком (к тому же нагружая необходимостью заниматься с ребенком школьными домашними заданиями, которые на 3/4 бессмысленны для нормального человека). Это по сути воспринимается, как национализация ребенка (заметим: продуктивная женщина рожает ребенка для себя, и такой отъем ребенка является для нее сильнейшим демотиватором);

в) социальные работники мотивируют патологические семьи к высокой детности (позволяя не заботиться о детях), тогда как для женщин из продуктивного слоя это дополнительная нагрузка в виде обязательной бюрократии, отнимающей время и нервы;

г) пропаганда семейных ценностей и деторождения в таких условиях выглядит, как издевательство над экономически-продуктивными женщинами;

д) социальные и правовые препятствия абортам, это для экономически-продуктивной женщины жесткий демотиватор деторождения (сигнал: если женщина забеременеет, то для нее не будет обратного пути, или этот путь окажется крайне затруднен). Заметим: в патологическом слое населения у женщин обычно никто не спрашивает: они низведены до уровня скотины. Они вынуждены рожать и зарабатывать своим хозяевам-мужчинам детские пособия.

Вот такой закономерно-негативный результат от ложных мотиваторов.

Источник: https://alex-rozoff.livejournal.com/200493.html