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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Страна-аграроколонка...

Урок манипулирования

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Страна-аграроколонка...

- Да что Вы понимаете?! Маленькая Голландия рвёт сраную Рашку по сельхозпроизводству в 4 раза!
- Это как?
- У Голландии продажи сельхозпродукции 100 млрд долларов, а у ЭРЭФии только 25 млрд долларов! Шах и мат, Вата! Как не умели ничего, так и не умеете! Покайтесь и светлый Запад вас научит работать!

- Ну давай смотреть.

Открываем Яндекс, всё так. Сто и двадцать пять. Но нам ведь неймётся. Давайте глянем на структуру экспорта сельхозпродукции Голландии.

Структура основных позиций:

Сельхоз техника, Минеральные удобрения, Средства защиты растений (в сумме) - 9,1 млрд. $
Овощи - 11,7 млрд. $
Мясо - 10,8 млрд. $
Цветы - 8,28 млрд. $
Молоко - 7,9 млрд. $
Яйцо - 7,8 млрд. $

Вроде бы да, солидно и серьёзно, но всё не так просто, потому что ИМПОРТ сельхозпродукции в Голландию составляет какие-то жалкие 61,4 млрд $.

Что?!

А вот так. Она не выращивает, а только перерабатывает и перепродаёт с добавленной стоимостью. Таким образом, положительное сальдо Голландии в торговле аграрной продукцией в широком смысле (с учетом с/х машин и оборудования) составило 25,92 млрд. $. Ой вэй! А без учёта всего 16,82 млрд. $

Для понимания глубин зрады, показатели по экспорту из Российской федерации:

Сельскохозяйственная техника - 0,2 млрд. $
Минеральные удобрения - 15,4 млрд. $
Средства защиты растений - 18,2 млрд. $
Сельхозпродукция (куда НЕ входят три позиции выше) - 24,8 млрд. $.

Вот так легко и просто можно манипулировать цифрами исключаем неудобные у противника и добавляем несуществующее себе. Ну не бывает чудес на свете, не бывает!

P.S. Кстати, ту же нашу сельхозтехнику Голландия закупает с каждым годом всё больше и больше, увеличив закупки за 2018 год в 2 раза. Почему? Ведь сами же делают? Потому что это аборигенам можно впаривать красивое задорого, а себе нужно качественное, надёжное и дешёвое.

Источник: https://pivopotam.livejournal.com/446999.html

 

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