После пожара «корабль на плаву»...

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19 декабря 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на судоремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске, может достигать 95 миллиардов рублей, сообщил неназванный источник «Коммерсанта» в штабе Северного флота.

«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», — объяснил он.

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

При этом другой источник «Ъ» ранее отмечал, что последствия аварии вряд ли станут катастрофическими для корабля...

«Адмирал Кузнецов» был передан в ведение ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) в апреле прошлого года — гражданским специалистам предстоит полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60–65 млрд руб. Тот же контракт предполагает и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую будет потрачено 23 млрд руб.

В публикации «Коммерсанта» также отмечалось, что «современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 миллиардов рублей». Также приводилась еще одна цитата источника: «Оглашенная сумма (95 миллиардов) вызвала большое возмущение у командования ВМФ». Однако этот текст из публикации удалили. Почему так произошло, в «Коммерсанте» не объяснили.

Пожар произошел утром 12 декабря, огонь тушили более суток. В результате происшествия погибли два человека — военнослужащий-контрактник и офицер службы живучести крейсера, еще 14 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Два источника ТАСС в судостроительной отрасли говорили, что «сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет», при этом, «по предварительным данным, серьезных повреждений корабль не получил». Глава ОСК Алексей Рахманов несколько дней назад заявил, что после пожара «корабль на плаву», а «к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5 был заложен на Черноморском судостроительном заводе (Николаев, Украина) в сентябре 1982 года...

Корабль может нести 26 самолетов и 24 вертолета. В ноябре 2016 года — январе 2017 года «Адмирал Кузнецов» впервые принял участие в боевых действиях. Палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре боевиков в Сирии. Всего за время похода в Средиземное море летчиками палубной авиации было выполнено 420 боевых вылетов. Два самолета были потеряны. 14 ноября 2016 года во время захода на посадку на борт корабля потерпел крушение истребитель МиГ-29К, 5 декабря того же года при посадке на корабль из-за обрыва троса аэрофинишера был потерян Су-33.

В 2001–2004, 2008 и 2015 годах корабль проходил ремонты. Последние работы по ремонту и модернизации корабля начались в 2017 году и должны были завершиться к 2021 году.

Источник: https://varlamov.ru/3716682.html