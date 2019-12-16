Поклонника Бандеры обидеть может каждый

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16 декабря 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

В чемпионате Испании во втором дивизионе фанаты "Райо Вальекано" довели до слез украинского футболиста Романа Зозулю, затроллив его кричалками про то, что он украинский нацист. В результате чего матч был прерван.

Зозуля с 2014 года поддерживал евромайдан, собирал деньги на АТО, вывешивал фото Бандеры у себя на странице в соц.сетях и в целом вел себя как типичный свидомый рагуль. Это почти сразу привело к проблемам в Испании, так как даже фанаты команды в которой он там играл (а это был как раз тот самый "Райо Вальекано"), требовали от руководство прогнать нациста нафиг, что привело к скитаниям нациста Зозули по Испании (когда Зозуля пытался перейти в "Овьедо", уже фанаты "Овьедо" требовали от руководства клуба не подписывать нациста), а на стадионах ему периодически "напоминают" о том, в какие цвета он окрасил себя.

Воскресный инцидент 15 декабря

По информации DW фанаты команды "Райо Вальекане" обзывали Зозулю, который играет за клуб "Альбасете", нацистом.

Во время первого тайма судья остановил матч из-за оскорблений, но в итоге тайм был доигран. Однако после перерыва футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле. Они также отказывались покидать раздевалку, пока все фанаты не уйдут со стадиона из-за опасений за безопасность своего нападающего.

По данным вице-президента "Альбасете" Виктора Варелы, Зозуля "плакал в перерыве" и очень пострадал из-за этого инцидента. Клуб выразил полную поддержку своему футболисту.

В 2017 году Зозуля подписал контракт с "Райо Вальекане", однако фанаты восприняли новость крайне негативно из-за его якобы нацистских взглядов, трансфер в итоге был отменен. Такой вывод фанаты сделали из-за поддержки Зозулей украинской армии в конфликте на востоке Украины, в соцсетях появлялись фотографии футболиста с автоматом.

Зозуля отверг обвинения

Украинский футболист отметил, что не имеет связей с военизированными группировками и нацистскими организациям, а занимается волонтерством для украинской армии. Отмечается, что район Мадрида Вальекане, где базируется одноименный клуб, известен своими левыми взглядами.

В апреле глава ультралевой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас в интервью назвал Зозулю неонацистом, в ответ на что нападающий выступил с официальным заявлением о намерении подать в суд на политика.

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5500293.html,

https://www.dw.com/ru/a-51686808