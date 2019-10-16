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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Борщ признан орудием кремлевской пропаганды

А почему бы, кстати, не оспорить русскую хохлому? – пытливому слуху в этом слове откроется сразу ВСЁ...

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Борщ признан орудием кремлевской пропаганды

Украинская пропаганда объявила «суповую войну» России после вполне безобидного сообщения в социальных сетях об особенностях русской кухни.

Данный твит появился еще в мае этого года на аккаунте @Russia, который в публикации ВВС назван «официальным твиттером Министерства иностранных дел Российской Федерации». И в нем министерство «страны -оккупанта» посмело написать, что «борщ-одно из самых известных и любимых блюд России и символ традиционной кухни».

Понятно, что мимо такого вопиющего факта свидомые «патриоты» пройти не могли. Защитники украинской самоидентичности немедленно ринулись отражать очередную атаку «кремлевской пропаганды».

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — поясняет агентство.

Издание тут же начало собирать «экспертные» мнения на этот счет. Первым высказался живущий в Лондоне выходец из Белоруссии Алекс Кокчаров, которого для солидности назвали «аналитиком по политическим и экономическим рискам». Он вполне авторитетно поведал, что подобные заявления российского МИДа являются «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».

С ним оказалась полностью солидарна еще один спец по политической кулинарии Олеся Лев, которая является шеф-поваром располагающегося в Нью-Йорке украинского ресторана Veselka.

«Да, русские заявляют, что это их блюдо. Однако это то блюдо, которое они получили за счет оккупации», — заявила она.

Чтобы придать данному тезису еще большую убедительность, она отметила, что борщ утвердился в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни только за счет усилий Кремля при непосредственном участии советского лидера Иосифа Сталина.

По ее словам, Сталин поручил разработать так называемую советскую национальную кухню. Итогом этой работы стала «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой были собраны рецепты блюд, традиционных для различных народов, живших на территории Советского Союза.

«Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, таким образом, русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР», — считает Лев.

***

...Тяжело писать с нуля свою историю и культуру. Факт.

Источник: https://www.liveinternet.ru/tags/УКРАИНА

 

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