Пришёл, увидел, застрелил...

//Жаркое из блогов 13+

14 октября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта. Обходя периметр дома они заметили стоявшую у окна хозяйку и, расценив ситуацию как угрозу, один из офицер схватил табельное оружие и совершил выстрел в женщину.

Ясно, что она не отстреливалась, с топором не кидалась. И так же ясно, что полицейские даже не пытались разобраться, выяснить ситуацию. Просто увидели и пальнули.

Представляющий семью Джефферсон адвокат Ли Меритт заявил, что, когда полицейские подошли к дому женщины, она вместе с племянником играла в видеоигру. Услышав звуки во дворе, они подумали, что к ним крадется вор. Джефферсон подошла к окну, посмотреть, кто это, и увидела полицейского, который спустя несколько секунд застрелил ее.



Итого

В "оплоте демократии" двери не открой, сразу сосед бдительный копов вызывает. У окна не стой, а то привалят защитнички правопорядка. Это чисто по-американски - словить сперва пулю в голову, а потом у твоего тела полицейские спросят: "кто ты?".

В Штатах остановят машины, подойдут проверить права, а ты не выложил руки на руль, можешь разбросать мозги по всему салону. А затем полицейского лишь "отстранят" и, в абсолютном подавляющем числе случаев, лишь временно. Это наверное "адекватная реакция" на "небольшую ошибку" полицейского.

Это только в тоталитарной России надо сначала узнать что к чему и, если есть серьёзные основания, только после предупредительного в воздух стрелять на поражение..

В Америке с полицией вообще беда. В том же Техасе одна сотрудница полиции возвращаясь со службы перепутала свою квартиру с соседской. Вошла в неё и увидела внутри мужчину, который был хозяином этой квартиры, но почему-то не стала выяснять подробности о том, что он делает в "чужом" доме, а сразу застрелила его. Да, понятно, что в отличии от той истории в начале, тут скорее несчастный случай, но отлично показывающий психологию американской полиции: "Пришёл, увидел, застрелил".

Что в отношении первой истории - там обыкновенное убийство, которое с высочайшей степенью вероятности будет оправдано американским судом. Вот такая она "демократия и свобода" в стране "победившей демократии и великих человеческих ценностей".

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3008462.html