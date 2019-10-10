Менять бюрократию на выборах надо еще научиться

//Жаркое из блогов 13+

10 октября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Проблема РИ/СССР/РФ в периодическом засилье бесконтрольной бюрократии, живущей по законам Паркинсона. Если другие европейские страны научились контролировать бюрократию регулярной сменой власти, не доводя свои страны до бюрократического коллапса, то Россия этому не научилась.

В России развитие идет циклически от революции к революции. Царская бюрократия, задушившая развитие страны, была снесена революцией 1917 года. Советская бюрократия, задушившая развитие СССР, была снесена революцией 1991 года.

В истории СССР регулярную смену бюрократии пытался организовать Иосиф Сталин кровавыми репрессиями, но издержки метода явно превысили выгоды и в целом не дали результата.

Описываемую мной цикличность чуть размыла катастрофическая ВОВ, когда бюрократия после первых поражений ради выживания была вынуждена уступить, но уже с приходом Брежнева к власти бюрократия вернулась на этот цикл.

Собственно, российский цикл развития таков:

1. Революция, приносящая освобождение страны от бюрократических пут.

2. Быстрый рост страны за счет освобождения производственных сил (НЭП).

3. Нарастание еще слабой и неопытной новой бюрократии и попытка «рулить» ростом (1-я и 2-я пятилетки).

4. Усиление власти бюрократии и начало «закостенения системы» (сорванная 3-я пятилетка).

5. Полное закостенение системы, когда чрезмерное всевластие бюрократии начинает душить производство (брежневский «застой» и путинская «стабильность»).

6. Попытки бюрократии самореформироваться в порыве самосохранения, ничего принципиально не меняя («Перестройка»).

7. Переход к п.п.1.

Мы сейчас находимся на границе 5 и 6 пунктов. Что, разумеется, ни к чему хорошему не приведет. Регулярно менять бюрократию на выборах и контролировать бюрократию надо еще научиться!

Дмитрий Милин, публицист

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/09/1806913.html

Проблема РИ/СССР/РФ в периодическом засилье бесконтрольной бюрократии, живущей по законам Паркинсона. Если другие европейские страны научились контролировать бюрократию регулярной сменой власти, не доводя свои страны до бюрократического коллапса, то Россия этому не научилась.

В России развитие идет циклически от революции к революции. Царская бюрократия, задушившая развитие страны, была снесена революцией 1917 года. Советская бюрократия, задушившая развитие СССР, была снесена революцией 1991 года.

В истории СССР регулярную смену бюрократии пытался организовать Иосиф Сталин кровавыми репрессиями, но издержки метода явно превысили выгоды и в целом не дали результата.

Описываемую мной цикличность чуть размыла катастрофическая ВОВ, когда бюрократия после первых поражений ради выживания была вынуждена уступить, но уже с приходом Брежнева к власти бюрократия вернулась на этот цикл.

Собственно, российский цикл развития таков:

1. Революция, приносящая освобождение страны от бюрократических пут.

2. Быстрый рост страны за счет освобождения производственных сил (НЭП).

3. Нарастание еще слабой и неопытной новой бюрократии и попытка «рулить» ростом (1-я и 2-я пятилетки).

4. Усиление власти бюрократии и начало «закостенения системы» (сорванная 3-я пятилетка).

5. Полное закостенение системы, когда чрезмерное всевластие бюрократии начинает душить производство (брежневский «застой» и путинская «стабильность»).

Попытки бюрократии самореформироваться в порыве самосохранения, ничего принципиально не меняя («Перестройка»).

Переход к п.п.1.

Мы сейчас находимся на границе 5 и 6 пунктов. Что, разумеется, ни к чему хорошему не приведет. Регулярно менять бюрократию на выборах и контролировать бюрократию надо еще научиться!

Дмитрий Милин, публицист

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/09/1806913.html