Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Менять бюрократию на выборах надо еще научиться

От революции к революции...

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Менять бюрократию на выборах надо еще научиться

Проблема РИ/СССР/РФ в периодическом засилье бесконтрольной бюрократии, живущей по законам Паркинсона. Если другие европейские страны научились контролировать бюрократию регулярной сменой власти, не доводя свои страны до бюрократического коллапса, то Россия этому не научилась.

 

В России развитие идет циклически от революции к революции. Царская бюрократия, задушившая развитие страны, была снесена революцией 1917 года. Советская бюрократия, задушившая развитие СССР, была снесена революцией 1991 года. 

 

В истории СССР регулярную смену бюрократии пытался организовать Иосиф Сталин кровавыми репрессиями, но издержки метода явно превысили выгоды и в целом не дали результата.

 

Описываемую мной цикличность чуть размыла катастрофическая ВОВ, когда бюрократия после первых поражений ради выживания была вынуждена уступить, но уже с приходом Брежнева к власти бюрократия вернулась на этот цикл.

 

Собственно, российский цикл развития таков:

 

1. Революция, приносящая освобождение страны от бюрократических пут.

 

2. Быстрый рост страны за счет освобождения производственных сил (НЭП).

 

3. Нарастание еще слабой и неопытной новой бюрократии и попытка «рулить» ростом (1-я и 2-я пятилетки).

 

4. Усиление власти бюрократии и начало «закостенения системы» (сорванная 3-я пятилетка).

 

5. Полное закостенение системы, когда чрезмерное всевластие бюрократии начинает душить производство (брежневский «застой» и путинская «стабильность»).

 

6. Попытки бюрократии самореформироваться в порыве самосохранения, ничего принципиально не меняя («Перестройка»).

 

7. Переход к п.п.1.

 

Мы сейчас находимся на границе 5 и 6 пунктов. Что, разумеется, ни к чему хорошему не приведет. Регулярно менять бюрократию на выборах и контролировать бюрократию надо еще научиться!

 

Дмитрий Милин, публицист 

 

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/09/1806913.html

 

Проблема РИ/СССР/РФ в периодическом засилье бесконтрольной бюрократии, живущей по законам Паркинсона. Если другие европейские страны научились контролировать бюрократию регулярной сменой власти, не доводя свои страны до бюрократического коллапса, то Россия этому не научилась.

 

В России развитие идет циклически от революции к революции. Царская бюрократия, задушившая развитие страны, была снесена революцией 1917 года. Советская бюрократия, задушившая развитие СССР, была снесена революцией 1991 года.

 

В истории СССР регулярную смену бюрократии пытался организовать Иосиф Сталин кровавыми репрессиями, но издержки метода явно превысили выгоды и в целом не дали результата.

 

Описываемую мной цикличность чуть размыла катастрофическая ВОВ, когда бюрократия после первых поражений ради выживания была вынуждена уступить, но уже с приходом Брежнева к власти бюрократия вернулась на этот цикл.

 

Собственно, российский цикл развития таков:

 

1. Революция, приносящая освобождение страны от бюрократических пут.

2. Быстрый рост страны за счет освобождения производственных сил (НЭП).

3. Нарастание еще слабой и неопытной новой бюрократии и попытка «рулить» ростом (1-я и 2-я пятилетки).

4. Усиление власти бюрократии и начало «закостенения системы» (сорванная 3-я пятилетка).

5. Полное закостенение системы, когда чрезмерное всевластие бюрократии начинает душить производство (брежневский «застой» и путинская «стабильность»).

  1. Попытки бюрократии самореформироваться в порыве самосохранения, ничего принципиально не меняя («Перестройка»).

     

  1. Переход к п.п.1.

     

Мы сейчас находимся на границе 5 и 6 пунктов. Что, разумеется, ни к чему хорошему не приведет. Регулярно менять бюрократию на выборах и контролировать бюрократию надо еще научиться!

 

Дмитрий Милин, публицист

 

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/09/1806913.html

 

Дас

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В мире

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой операции армия Турции нанесла удары по "объекту террористов" в Сирии

В ходе новой военной операции "Источник мира" армия Турции за несколько часов нанесла мощные удары по 181 "объекту террористов" в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по тюрьме.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный сценарий, необходимо выполнить ряд шагов. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Авторы пафосного, но совершенно провального российского фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников. 50 миллионов долларов вылетели в трубу и кто-то…

//новости ан

Под Екатеринбургом планируют открыть полигон для сжигания медицинских отходов. Местные жители боятся, что ядовитые вещества отравят реки, а торф под полигоном загорится.

Полицейские, расследуя уголовное дело, отправили в ЗАГС странный запрос с просьбой уточнить, есть ли у гражданина дети. И если нет, то почему. Сотрудники учреждения…

//новости ан

Подмосковные следователями устанавливаются обстоятельства смерти двух молодых мужчин, работавших бортпроводниками в авиакомпании, тела которых обнаружены в съемной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по обороне во главе с генералом, бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым заявил об игнорировании правительством его предложений по потребностям армии…

//новости ан

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области - выполнение указа президента РФ. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Иркутской области предложил…