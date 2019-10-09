За столом сидят классовые враги

//Жаркое из блогов 13+

9 октября 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Коллектив очередного медучреждения нашей необъятной пригрозил увольнением, если им наконец не начнут оплачивать по закону сверхурочную работу. На этот раз в Перми. В Онкоцентре доктора составили график своих увольнений, «чтобы не ставить под угрозу жизнь пациентов». Министерство обвинило их в нарушении «этики и деонтологии», а присланная комиссия полностью встала на сторону администрации. Тут ничего неожиданного.

Но я поймал себя на мысли, что мы упускаем одну очень важную и вроде бы лежащую на поверхности логику конфликта и в Онкоцентре, и в Тагиле некоторое время назад, и в Перми сегодня, а по ощущениям - и далее везде. Реально везде.

Это логика классовая. Шутка в том, что администраторы здравоохранения и администрируемые ими доктора вдруг стали относиться к разным социальным классам. Вот мы видим докторов на записи в ютубе, которые демонстрируют зарплатные квиточки с суммами в немногие десятки тысяч рублей.

А вот мы смотрим на декларации их дорогих боссов. Гектар в Греции с домом, квартира у несовершеннолетнего сына там же. Суммы в многие миллионы рублей дохода официального и вдруг возникающая выплата в 70-100 миллионов у руководителя или его супруги. (Я сам удивился, но так получается, что раз в несколько лет многие начальники бюджетных организаций оказываются счастливыми обладателями легально задекларированного миллиона евро с гаком, наверное, продают что-нибудь ненужное).

Руководители институтов, доктора-профессора, люди, ни дня не бывшие нигде, кроме как на госслужбе, являются официальными долларовыми миллионерами. Чиновница из Минздрава, возглавляющая комиссию по расследованию неисчислимых преступлений онкологов, декларирует 11 млн за 2018 год. Она - начальник департамента, вся жизнь на госслужбе. Вряд ли в т.н. «цивилизованном мире» есть страна, где начальник департамента - чиновник не низкий, но и не высокий, чернильная душа - имеет 150 тысяч евро в год. Да еще с нашим 13% налогом, который на высокие доходы действует очень благотворно в сравнении с Европой и ее прогрессивным налогообложением.

Любопытно, что взрывной рост стоимости администрирования здравоохранения и социальной сферы начался примерно в 2014—2015 году. И за 3-4 года регулярные доходы администраторов (аккордные легализации по 70-100 млн я не беру) увеличились в два и более раза. Те люди, которые в 2013 показывали RAV4, сегодня имеют парк мерседесов, не меняя название своей должности.

Вот мы и пришли к тому, к чему пришли. За столом друг напротив друга - в Москве, Тагиле, Перми и так далее - сидят не коллеги, не люди, делающие одно дело, а самые что ни на есть классовые враги в хардкорно марксистском понимании. Диалог директора Центра и профессора Менткевича - это не диспут о будущем профессии и их общего лечебного заведения, это диалог манчестерского фабриканта и трейдюнионистского лидера году в 1920-м. Пока трейдюнионистского, впрочем. Пока говорящего об условиях труда и вознаграждении за него, а не предъявляющего политические требования.

Разрыв в доходах между специалистами и администраторами не просто плохо сказывается на состоянии здравоохранения и социальной сферы вообще. Бюджетная олигархия, выросшая на двух китах - возможности самостоятельно управлять зарплатами в рамках своих учреждений и доступе к госзакупкам - начинает создавать, как мы видим по тому же Тагилу, вполне себе политические риски.

Удобная объяснительная конструкция - «пенсионная реформа подорвала доверие бюджетников к власти» - ничего не объясняет и только затуманивает понимание. Вопрос не в реформе, а в том, что воспроизводится неравенство доходов все ускоряющимися темпами на уровне решений глав бюджетных организаций.

И решение вопроса может быть только политическое. Необходимо пересмотреть принципы назначения зарплат в бюджетных учреждениях, ограничив аппетиты начальства и его клиентелы и дав доступ специалистам к увеличению дохода.

Атмосферу нужно оздоравливать быстро и по возможности публично резко.

Глеб Кузнецов

Источник: https://www.rosbalt.ru/blogs/2019/10/03/1805871.html