Все истории о «вредных ГМО»

//Жаркое из блогов 13+

9 октября 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Товары с пометкой «без ГМО» сегодня можно увидеть во многих магазинах. Для потребителей это становится неким маркером натуральности и безопасности продукта. Но действительно ли ГМО опасны? О том, как одна из самых передовых и революционных технологий стала неугодной, рассказывает российский биолог, эксперт в вопросе безопасности продуктов Александр Панчин.

- Все живые организмы — мутанты, включая нас с вами. То есть мы генетически отличаемся от наших предков. Какие-то мутации хорошие, какие-то вредные, какие-то нейтральные. А ГМО называют таких мутантов, которые были получены в лабораториях человеком. Хотя, казалось бы, совершенно не важно, каким образом мутация возникла — из-за того, что ошибся фермент, который удваивает молекулу ДНК, пытаясь ее копировать, или то же самое сделал генный инженер. Важны лишь последствия мутаций — как они изменили организм.

- Когда начались споры о том, что ГМО — это ненормально? Произошел переломный момент или, может быть, изначально были противники?

- Мне кажется, есть несколько факторов, которые повлияли на появление этих страшилок. Еще до Сералини была одна известная скандальная история, это работа Арпада Пуштаи, который говорил, что картошка с геном, который кодирует белок лектин, по своим воздействиям на желудок грызунов отличается от картошки, которую отдельно посыпали этим лектином. Там тоже были проблемы и со статистическим анализом. Но еще до выхода статьи Пуштаи сильно раздул выводы в СМИ и инициировал скандал. Кто-то из рецензентов написал, что статью нужно опубликовать, чтобы все увидели, насколько она плохая. В итоге статью взяли в хороший журнал, потом ее, конечно, раскритиковали, но не учли, что сам факт публикации уже запустил волну страха. А про опровержение мало кто узнал. Тем самым эта история тоже сыграла определенную негативную роль в истории общественного восприятия ГМО. Но тогда, скорее всего, это сложно было предвидеть.

Второй момент — развитие того, что называется органическим сельским хозяйством, которое очень модно и прибыльно. Идея в том, что вы можете продавать все то же самое, но намного дороже. Нужно только сказать или написать на упаковке, что ваши продукты натуральные, природные, естественные, без ГМО. Есть такая картинка, на ней нарисованы две одинаковые упаковки хлопьев, и на одной из них написано «без асбеста» и комментарий: «ненавижу того маркетолога, который первым до этого додумался». Это реальный прием, который очень хорошо работает. Вы можете придумать слова, которые вызывают хорошие ассоциации и плохие. Дальше вы на свою продукцию лепите хорошие слова и пишете, что у вас нет плохих, делаете это частью маркетинговой компании, как будто ваша продукция лучше продукции конкурентов. На этом можно сильно поднять цены. И поскольку есть люди, которые могут себе позволить тратить большие деньги на продукты, то они будут такое покупать, не важно, что дорого. «Ведь это полезнее!»

- Соответственно, это может делать любой предприниматель и неплохо на этом зарабатывать?

- А вы зайдите в любой супермаркет и увидите, как часто пользуются такого рода приемами. Реально задумаетесь, а много ли вы знаете про те слова, которые написаны на упаковках. «Содержит это» или «не содержит». Если взять медицину, или косметологию, там происходит все то же самое. Например, крем со стволовыми клетками. Любой человек, который хоть что-то понимает в биологии, осознает, что крем со стволовыми клетками — это абсурд. Стволовые клетки - это клетки, которые делятся и сами собой возобновляют погибшие клетки организма. Если пересадить человеку стволовые клетки другого человека, первому, скорее всего, будет плохо. А стволовые клетки растения не смогут превратиться в стволовые клетки человека — это тоже абсурд. Из-за того, что стволовые клетки ассоциируются у многих людей с омоложением, восстановлением, регенерацией, крем со стволовыми клетками пользуется большим спросом. Такого рода примеров очень много.

- Я видела соль и воду, на которых было написано «Без ГМО».

- Конечно, это бред. А я видел презервативы и концерт Стаса Михайлова без ГМО.

- Насколько прибылен рынок продуктов «без ГМО»?

- Есть огромные сети супермаркетов, которые специализируются на том, что они называют эко-, биопродукцией. Но есть варианты, когда это могло бы быть честным. Например, у людей есть представление, что нужно заботиться о животных. Поэтому некоторые фермерские кооперативы позиционируют себя так, что они заботятся о зверушках, дают коровам погулять. Поэтому их продукция дороже. Или если кто-то из этических соображений считает, что лучше такое ведение животноводства, ладно, это честно. Зачем приписывать такой продукции волшебные свойства? То, что она становится полезнее, нигде не доказано. И в целом на бренде «эко», «био», «органик», существуют огромные корпоративные бизнесы, которые, как бы смешно это ни звучало, имеют статус в том числе и транснациональных корпораций.

- Соевое мясо можно считать ГМО-продуктом или нет?

- Там может быть генно-модифицированная соя, из которой сделали белок, использованный в изготовлении соевого мяса.

Насколько я понимаю, при помощи ГМО создают не только продукты, но и лекарства. Тот же инсулин. ГМО-инсулин лучше, чем инсулин животного происхождения?

- Да, так и есть. Почти весь инсулин сегодня произведен с помощью генно-модифицированных микроорганизмов. Во-первых, его можно сделать идентичным человеческому, а во-вторых, можно сделать и разные варианты инсулина, которые будут лучше человеческого. Например, позволяющий сделать инъекции более редкими. Есть вариант инсулина, который, например, дольше циркулирует в крови, то есть немного по-другому метаболизируется, но при этом оказывает тот же эффект. Это позволяет создать более комфортное существование пациентов, которые используют такой инсулин.

Есть много разных вариантов, на разные случаи жизни, разные диверсификации инсулина. Но это не единственный вариант генно-модифицированного лекарства. Сейчас дошли до того, что можно лечить некоторые виды онкологических заболеваний — взять хотя бы лейкемию. Есть методики, когда у человека берут клетки иммунной системы, их модифицируют специальным механизмом, позволяющим распознавать некоторые раковые клетки, затем возвращают их обратно, и они эти раковые клетки уничтожают. Вот это и есть ГМО-лекарство. Или, например, есть история про немецкого мальчика с ГМО-кожей. У него врожденное заболевание, из-за которого кожа очень легко повреждается, воспаляется, инфицируется, — буллезный эпидермолиз. Ему грозила смерть, как и другим пациентам. У него взяли клетки кожи и пересадили туда правильную копию того гена, который был у него поломан. Вырастили пласты кожи, пересадили ему на тело, и теперь его жизни ничего не угрожает. Или еще пример — гемофилия. Это тяжелое наследственное заболевание, которое сегодня лечится с помощью генной терапии. Человеку вводят специальные генно-модифицированные вирусы, которые несут ген, несущий фактор свертывания крови, которого пациенту не достает. А вирусы подобраны таким образом, чтобы они попадали в клетки печени. Вирус при этом как таковым вирусом не является: он не размножается, не вызывает какой-то болезни. Он — просто оболочка, а в оболочке ген. Таким образом нескольких пациентов полностью вылечили, им больше не нужны инъекции фактора свертываемости крови. Генно-модифицированные микроорганизмы могут использоваться, например, для создания различных витаминов.

- А если обычные продукты? Джанкфуд, например?

- Джанкфуд никак не коррелирует с генной инженерией. Что теоретически может в магазине или ресторане быть генно-модифицированным? Картошка, соевый белок, кукуруза. Это основное.

- Сейчас довольно активно распространяется продукция Beyond meat, растительное мясо, соевые продукты. Что будет с человеком, если питаться исключительно такими заменителями?

- Все зависит от качества этих продуктов: как они делаются, из чего состоят. Если в них будет содержаться все то же самое, что и в обычном мясе, то никакой разницы вы особо не заметите. Может быть, будет даже полезней.

- А если говорить о розничной цене такого продукта? Будет ли он дешевле или дороже в связи со сложностями производства?

- Сейчас технологии такого рода удешевляются. Надо понимать, что есть разные варианты идей этого «мяса будущего». Есть идея про то, как выращивать мясо из клеток животных в определенной среде, и тогда это будет действительно мясо. Или придумывают какие-то вещи из растительных компонентов. Это разные истории. Эти продукты будут отличаться и вкусом, и консистенцией, и составом, и ценой. Но во всех этих случаях, при наличии конкуренции, при наличии развития технологий, цены падают. Такие продукты становятся массовыми и более доступными. В растительном мясе вы используете растительные компоненты, пытаетесь с помощью каких-то добавок или каких-то комбинаций растительных продуктов создать имитацию вкуса мяса. Была история про искусственный бургер, который очень дорого стоил. Там реальное мясо, просто полученное нетрадиционным способом: оно было не вырезано из животного, а выращено в пробирке. Здесь речь идет о воссоздании волокон, чтобы были ожидаемые от мяса вкусовые ощущения.

- В последних публикациях на тему ГМО поднимались вопросы о встраивании клеток ГМО в генотип человека, о вмешательстве в работу генетического аппарата человека...

- Есть история про лечение генетических заболеваний с помощью генной инженерии. Это вмешательство в геном, да. Мы устраняем генетический дефект, исцеляем гемофилию, буллезный эпидермолиз. А есть история про китайского ученого, который сделал близняшек с предположительной устойчивостью к ВИЧ. Хотя не факт, что они будут устойчивы к ВИЧ, но попытка такая была.

- Я скорее про то, что, если человек съест ГМО-продукт, встроится ли он в генотип этого человека, как пугают авторы публикаций?

- Это как сказать, «Если человек съест вареное яйцо, он сварится». Если он съест ГМО, он не модифицируется генетически. Гены так не передаются. Для того, чтобы что-то генно-модифицировать, требуется достаточно сложная процедура, достаточно сложная технология, которая не всегда срабатывает, даже когда мы целенаправленно пытаемся ее применить. Например, генная модификация растений с помощью агробактерий работает далеко не на всех растениях, а только на некоторых. Поэтому странно было бы ожидать, что так просто человек может модифицироваться от того, что он съест ГМО.

- Почему люди раньше не боялись при помощи химикатов выводить лучшие сорта, увеличивать урожай, еще в долабораторные времена и до появления ГМО как такового, а сейчас опасаются продуктов с измененным ДНК?

- Я подозреваю, что это просто вопрос незнания. Люди не знают, что это такое, не понимают этих технологий. Для них это какая-то магия. Были опросы, когда людей спрашивали о том, у всех ли растений есть гены или только у генно-модифицированных. Большинство отвечало, что гены есть только в генно-модифицированных растениях. Люди не знают, что такое гены, что такое ДНК. Для них это все загадочные слова, которые они не понимают. Я думаю, что основная причина в этом. Если бы они понимали, отношение было бы, скорее всего, совершенно иным.

Источник: https://scinquisitor.livejournal.com/164177.html