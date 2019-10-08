Something is rotten in the state of Denmark

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8 октября 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Трубоукладчик Solitaire подошел к датской экономической зоне в Балтийском море

Впрочем, подобные пораженческие настроения характерны именно для бесконечно далеких от проекта СП-2 людей. А руками водители вынуждены что-то регулярно рассказывать и обнадеживать непонятно кого. Как признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак, сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли».

Но "оптимизма" Новак не теряет. Шанс получить его по-прежнему сохраняется, но если этого не произойдет, рассказал министр, строительство по другому маршруту затянется на месяцы и закончить его к 2020 году не получится. По словам Новака, в министерстве считают, что положительное решение Дании по заявке в итоге должно состояться, так как «нет никаких противоречий и никаких проблем» для отказа.

Проблема как раз есть - политика США, давно озвученная и, как мы видим, действенная. Что до "шанса", то о нём 100 лет назад все написал О`Генри: "Объясните вашему другу, что у него есть шиш, а не шанс".

Ранее газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что в Дании решили все политические вопросы, связанные с газопроводом. Собеседник издания уточнил, что сейчас осталось только урегулировать административные вопросы.

Вот только "регулировать" их можно и неделю, и месяц. Безусловно, это мои догадки, но думается мне, что датчане разрешение дадут с таким расчетом, чтобы к 1 января 2020 года гарантированно по газопроводу даже пукнуть нельзя было. Они ведь тоже не дураки и вынуждены лавировать между интересами полудюжины европейских транснациональных корпораций и государств и хотелками Белого дома. И сейчас уже видно, к чему все идет.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что если Дания все-таки откажет в выдаче, то укладка затянется и окажется дороже, однако отменить строительство королевство не сможет. В свою очередь генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен выразил надежду, что страна следует европейским правилам и не откажет в разрешении.

К настоящему времени трубоукладочное судно Solitaire почти подошло к территориальным водам Дании и уж которые сутки стоит, ждёт в море непогоды. А непогода на Балтике к зиме гарантирована. Строительство морской части «Северного потока-2» завершено на 83% и до определения маршрута с места не сдвинется.

Источник: https://mikle1.livejournal.com/10304495.html?utm_source=interesting