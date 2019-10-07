7 октября 2019 — Международный день врача

//Жаркое из блогов 13+

7 октября 2019, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Вот такую новость хочется обсудить: президент Путин порассуждал о возможности создания госкорпорации в сфере здравоохранения.

Вот цитата из президента: «Я не фигурально выражаюсь, а предметно. Сергей Владиленович (Кириенко) когда-то создал корпорацию — корпорацию «Росатом». Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями».

И первое, что приходит в голову, когда читаешь эти слова Путина, это мысль: «а сейчас-то как, по-другому, что ли»? Российское здравоохранение уже давно работает как госкорпорация, всё больше и больше становясь ей. Государство гласно и негласно уже не только систему здравоохранения карёжит, но и пытается вмешиваться в то, куда оно вообще лезть не должно — в саму медицину.

Чиновники уже давно считают врачей своими подчинёнными и пытаются ими управлять, а когда не выходит, то самих врачей и обвиняют в неуправляемости и вообще во всех грехах (как в недавней истории с врачами в онкоцентре). Поэтому не совсем понятно, как именно Путин видит здравоохранение в виде госкорпорации.

Возможно, слыша стоны о том, что система здравоохранения в регионах является недофинансированной, и от нехватки средств страдает вся система, от лекарственного обеспечения до ремонта зданий, Путин решил, что правильнее и эффективнее будет сосредоточить всё управление в одном месте.

Надо сказать, что для этих мыслей у президента есть основания: проект федерального бюджета предусматривает беспрецедентный рост расходов на здравоохранение: с 660 млрд рублей в 2019 до 990 млрд рублей на 2020 год. И Путин реально боится, что отдай он эти деньги регионам, они их бездарно п…... (пустят коту под хвост). Вот, что для президента госкорпорация в сфере здравоохранения.

А ещё, почитав эту новость я подумал вот что: кажется, что президент вообще (ну совсем!) не понимает, ни как работает здравоохранение в России, ни как оно должно работать. Кажется, что живущий в полном отрыве от реальности президент России, мыслями по-прежнему в далёких 70-х, когда трава была зеленее, солнце ярче, а медицина бесплатная и все довольны.

И он искренне считает, что чем более управляемой сверху будет любая система, тем эффективнее она будет работать. И он абсолютно уверен, что система медицинского страхования существует, чтобы «обеспечивать бесплатность здравоохранения». А ведь это рассуждение абсолютно из мира социализма-коммунизма, и страховая система нужна совсем не для этого.

И он абсолютно уверен, что медицинская помощь улучшится, если по всем уголкам России понастроить ФАПов. И увы, все кто президента окружают, либо тоже в этом уверены, либо не хотят расстраивать хозяина.

А расстроить, к сожалению, надо. И надо уже объяснить Путину, что здравоохранение — это система, которая будет только тогда нормально работать, когда все её части ощущают не только давление и контроль, но имеют высокую степень свободы (особенно самая важная часть этой системы — врачи, работу которых не должны определять и не должны проверять ни чиновники Минздрава, ни следователи с прокурорами).

Надо объяснить президенту, что граждане, то есть потребители системы здравоохранения, тоже должны участвовать в её организации и надо вернуть им право самим решать судьбу своих средств, идущих в фонд ОМС (параллельно скажите Путину, что не существует в мире нигде и никогда бесплатной медицины, что и в России её нет, и граждане всё равно платят, только не сами). Много чего надо понять президенту… Но боюсь, что он так и не узнает и не поймёт…

Алексей Эрлих, врач кардиолог, д.м.н.

Источник: https://echo.msk.ru/blog/alexeyerlikh/2513841-echo/