Испорченная квартирным вопросом

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4 октября 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В лидерах списка – Мюнхен, Торонто, Гонконг, Амстердам, Франкфурт, Ванкувер и Париж. Именно в этих городах недвижимости переоценена сильнее всего. Причём в Мюнхене, Амстердаме, Франкфурте и Париже цены продолжают расти.

Из российских городов в индекс попала только Москва. По данным UBS, за последние 5 лет цены на недвижимость в столице России упали почти на 5%. Но только за последний год Москва всё отыграла назад, и сейчас квартиры тут продаются по ценам выше докризисных. Если в 2017-2018 годах аналитики определяли московское жильё как "справедливо оценённое", то теперь оно снова переоценено. Кстати, все расчёты производились с учётом инфляции. Быстрее из всех 24 городов рейтинга цены за минувший год росли только во Франкфурте.

Впервые Москва подошла к зоне пузыря на рынке недвижимости в 2007 году, пишут авторы отчёта. Затем цены упали из-за финансового кризиса. В 2013 они только начали восстанавливаться, как рухнула цена на нефть, а вместе с ней и рубль. К концу 2017 года реальный уровень цен на недвижимость в Москве был на 40% ниже, чем десятью годами ранее. С тех пор цены постоянно растут, и сегодня недвижимость снова переоценена.

Однако дальнейший взлёт цен может быть сдержан слабым экономическим ростом России и прогнозируемым резким замедлением роста населения Москвы.

Ещё у UBS есть любопытная статистика насчёт того, сколько должен работать специалист, получающий среднюю зарплату в сфере высококвалифицированных услуг, чтобы заработать себе на квартиру площадью 60 кв. метров недалеко от центра города. Имеется в виду, что он откладывает всю свою зарплату на жильё. Иначе говоря, аналитики посчитали, во сколько раз цена 60-метровой квартиры превышает годовой доход специалиста.

В Париже такая квартира стоит 15 годовых зарплат, в Лондоне – 14, в Сингапуре – 12, в Токио, Тель-Авиве и Нью-Йорке – 11, в Чикаго – всего 3. В Москве на квартиру ушло бы 8 годовых зарплат (от 6 до 10).

А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.

Источник: https://varlamov.ru/3624293.html