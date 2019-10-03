//Жаркое из блогов 13+

3 октября 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Вон, скоро кое-где без него уже и диагноз пациенту нельзя будет установить — не то чтобы засмеют, но врачебной ошибкой точно посчитают. А там, глядишь, и за руль не пустят, скажут, что автопилот всяко благонадёжней окажется. Хотя в том, что касается езды по городу и по трассам, я бы лично и не сильно против был...

Но вернусь к своему, врачебному. Даже уже — психиатрическому. В начале года я рассказывал вам, что уже разработана программа с использованием нейросети, которая загружается в смартфон и позволяет определить, есть ли у человека депрессия. Причём с неплохим, по уверению разработчиком, процентом достоверности — где-то 85.

И вот сделан следующий шаг. Команда разработчиков под руководством профессора Исаака Галацер-Леви сделала приложение AICure для смартфона. Это приложение, помимо прочих параметров, фиксирует взгляд, голосовые модуляции и мимику человека, а потом производит их оценку. Дело в том, что за некоторые из отправных точек приняты как раз оскудение мимики, особенности зрительного контакта с собеседником и бедность голосовых модуляций на эмоциональную окраску.

Естественно, закладывались эти параметры не наобум: нейросеть «обучали», проводя «общение» и с пациентами, чей клинический диагноз сомнений не вызывает, и со здоровыми (вот не надо про недообследованных!) персонами.

А потом попробовали возможности приложения, так сказать, в полевых условиях. Правда, на момент, когда разработчики поделились своей благой вестью, с программой успел пообщаться всего 21 пациент, но точность диагностики команду очень даже обнадёжила. Как сами они уверяют, всего один день общения по смартфону — и клиент созрел диагноз готов. А что до количества — не беда, говорят, ещё отловим.

Кроме того, профессор уверяет, что готов расширить функционал приложения: тогда можно будет не только шизофрению диагностировать, но и целый ряд других психических заболеваний. Что же, ждём.

Источник: https://dpmmax.livejournal.com/867023.html