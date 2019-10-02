За что кровь проливали?!

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2 октября 2019, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Действительно, на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске произошел настоящий прорыв: документ согласовали все стороны — представители Украины, России, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.

Подписание «формулы», как отметил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, говорит о готовности Украины к политическому урегулированию. Но как слова не гарантируют действия, так и подпись может носить исключительно символическое значение; после подписания Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе не могут быть проведены, пока Украина не получит контроль над всей границей с РФ.

«Если он (Зеленский) хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», — обратились к украинскому лидеру Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, призвав его не диктовать условия Донбассу.

«Бессмысленными» заявления Зеленского названы еще и потому, что в документе пункт о возврате контроля над границами стоит далеко не в первом ряду: предварительно нужно провести выборы в республиках, предоставить Донбассу политическую и экономическую автономию, создать «народную милицию», а уже потом решать «пограничный» вопрос.

Может показаться странным, что у Киева возникают трудности с пониманием определенного порядка действий, но в действительности все довольно просто.

На Украине, как известно, активно выступают против предоставления Донбассу особого статуса. Если дать республикам возможность полного самоуправления, это обесценит проливание крови последние пять лет, что равносильно госизмене. На такой самоубийственный шаг Зеленский не пойдет. Так почему же в документе стоит подпись украинской стороны?

Дело в том, что представитель Украины в Минске Леонид Кучма был вынужден поставить свою подпись, чтобы Зеленскому не отказали в созыве «нормандской четверки» по Украине, ведь именно там можно «переобуться», устроить шоу и призвать в союзники лидеров Германии и Франции.

Проблема в другом: помогут ли украинскому президенту Макрон и Меркель после публикации телефонного разговора с Дональдом Трампом, в ходе которого Зеленский не самым лучшим образом отозвался о своих европейских покровителях?

Источник: https://manzal.livejournal.com/750928.html