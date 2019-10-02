Попытка «покорения» столицы с последующей беременностью

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2 октября 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

А иногда на экранах появляется просто совершенно безыдейный и очень странный продукт. Именно к этой категории можно отнести сериал Екатерины Двигубской «Сильная слабая женщина», стартовавший на канале «Россия» в последнюю неделю сентября.

Во-первых, мелодрама с таким названием уже выходила на «России» в 2010 году. К нынешнему проекту она не имеет никакого отношения, и почему они оказались «полными тезками», непонятно. Конечно, учитывая огромное количество «мыла» на нашем ТВ и на «России» в частности, высока вероятность, что совпадение оказалось случайным и возникло, опять же, из-за дефицита идей.

Во-вторых, заезженность сюжета так откровенно представлена прямо в аннотации к новому сериалу, что напрашиваются разного рода выводы. Вплоть до того, что новая «Сильная слабая женщина» — это просто сатира на всевозможные клише, транслируемые российским телевидением.

Перенос действия в минувшую эпоху, молодая, талантливая и обаятельная героиня-провинциалка, лишенная материального и семейного благополучия, приезд в столицу и попытка ее «покорения», первая влюбленность, закончившаяся разрывом и беременностью, жестокие мужчины и завистливые женщины, без конца вставляющие бедной девушке палки в колеса на пути к творческому и личному успеху… О неожиданной развязке с оригинальным развитием персонажей тут и речи не идет.

Это тем более обидно потому, что Екатерина Двигубская прежде делала весьма интересные и динамичные проекты — «Тени прошлого», «Расплата за счастье», «Холодное сердце». Они тоже не были лишены избитых приемов, но хотя бы поднимали нестандартные и неудобные темы и запоминалось зрителю. Важную роль, вероятно, играло и то, что в них действие не привязано ни к какой эпохе и не перегружено историческими деталями, которые зачастую оказываются еще и недостоверными.

В отзывах к «Сильной слабой женщине» зрители с ходу выразили недовольство, что в начале сериала постоянно крутится фоном хит Татьяны Булановой «Не плачь», который был написан позже заявленного в сюжете 1989 года. В последующих сериях также было отмечено несоответствие популярных шлягеров и дат. Этот недочет вполне можно было бы простить, если бы акцент на времени действия не был так навязчив — авторы дают понять, что оно почему-то очень важно, но при этом сами пренебрегают фактчекингом.

На самом деле привязка к эпохе не придает сериалу никакого особого смысла, да и подробности жизни и быта персонажей также не представляют сюжетного или художественного интереса. Главная героиня Нина Голубева в исполнении Александры Власовой — талантливый модельер, но с таким же успехом можно было выбрать любую другую профессию, подразумевающую метание между «терниями» и «звездами». Видимо, сценаристы считают, что героям, обделенным талантами, зрители будут меньше сочувствовать…

Разумеется, создатели сериала не смогли обойти тему беременности и пришедшегося «не ко времени» ребенка. Она после множества мелодрам становится предметом резких и циничных зрительских комментариев насчет удивительной неинформированности обитателей телевизионной вселенной о средствах контрацепции. Ведь даже советские люди не были такими уж «темными» в этом вопросе, как некоторые сейчас считают.

Стандартным выглядит и набор персонажей. Один из них — жестокая и высокомерная мать жениха (в других мелодрамах это может быть свекровь). Хоть Ольга Кабо играет ее живо и убедительно, присутствие в сценарии такой героини выглядит спекуляцией на личных проблемах типичного потребителя подобного киноконтента.

Возможно, желая создать атмосферу «арт-хауса», режиссер использовала съемку приближенной камерой. Однако это отнюдь не придает сценам выразительности, а напротив — выглядит бесцеремонным вторжением в личное пространство героев, отвлекает от их разговоров и переживаний. Такой прием был бы уместен в напряженном психологическом триллере, но в мелодраме с банальной историей смотрится нелепо.

Людмила Семенова

Источник: http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/10/02/1805591.html