О ценностях суверенитета

//Жаркое из блогов 13+

1 октября 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Грубое военное вмешательство США в дела той же Германии, Японии, Австрии во времена Второй мировой, в дела Южной Кореи в 1950—1953 годах (Корейская война) в итоге привело эти страны к экономическому процветанию и развитой политической демократии. Напомним, что до 1945 года нацистская Германия, поглотившая Австрию, как и Япония были более чем независимы, но в политической сфере это были диктатуры, а их экономика держалась только за счет того, что работала на войну, а также за счет грабежа захваченных ими стран и народов.

Сторонники суверенизации политики на это говорят, что «зато» нынешние Германия и Японии «зависимые», «оккупированные» Америкой страны. Этот тезис легко опровергается текущей политикой. Например, США сегодня настойчиво требуют (не рекомендуют, а именно в ультимативном порядке требуют, грозя серьезными санкциями) от Германии отказаться от российского газопровода «Северный поток». И что? Раз за разом получают четкий отказ от своей «оккупированной территории». Что до наличия американских войск в Германии и Японии, так последние сами ни в какую не хотят от них отказываться по той простой причине, что в случае ухода американцев им пришлось бы несравнимо больше, чем сейчас, платить за свою безопасность.

А теперь посмотрим на страны, которые в нынешнем мире действительно суверенны. Вот Северная Корея. По валовому внутреннему продукту ее экономика почти в 6 раз меньше экономики «зависимой» от США Южной Кореи. Не говоря уж о том, что в сфере безопасности у Южной Кореи ситуация такая же, как и у ФРГ с Японией. Сеул боится отказываться от помощи США, во-первых, потому что в противном случае ему надо будет неизмеримо больше платить за оборону, чем сейчас, а во-вторых, потому что дико милитаризованный северокорейский режим просто непредсказуем.

Долгое время действительно независимым был Афганистан, который отстоял свой суверенитет вначале в войне с Великобританией, а затем в войне с СССР. Результат этих славных побед? В этой стране стал править средневековый теократический режим талибов (движение «Талибан» — организация, запрещенная в Российской Федерации). Ни о какой политической демократии, правах человека во время их правления говорить не приходилось. Одни средневековые традиции. Грубое внешнее вмешательство Америки, да еще под надуманным предлогом, тем не менее, привело к уничтожению этого реакционного режима американскими войсками, и к тому, что там, где они сегодня контролируют ситуацию, регулярно проводятся выборы, существует многопартийность, мужчины и женщины имеют равные права.

То же можно сказать и об Ираке. Внешнее вмешательство США под надуманным предлогом, тем не менее, привело к свержению диктатуры Саддама Хусейна, уничтожившего до этого десятки тысяч своих граждан.

Да, во всех перечисленных случаях это было внешнее вмешательство, да еще с опорой на военную силу. Что ж, как говаривал Маркс, «насилие — повивальная бабка истории, когда старое общество беременно новым»… Когда американцы в 60-х годах XIX века принудили Японию отказаться от самоизоляции, они так же, как и в ХХ веке в других странах довольно бесцеремонно покончили с ее многовековой замкнутостью и ее славными самурайскими традициями. В итоге Япония, модернизировав по западному образцу свою политическую и экономическую системы, совершила грандиозный рывок, став во всех отношениях в один ряд с наиболее развитыми странами Запада.

Итак, результат внешнего вмешательства зависит от того, кто вмешивается и куда. Один вариант, когда это делает реакционная традиционалистская держава, стремящаяся сугубо военной силой удержать под своим влиянием другие страны и народы, рвущиеся к свободе. Так это делали Российская или Османская империи на протяжении XVIII—XX веков. Другой — когда этим занимаются развитые демократии.

Британское господство в Индии в конце концов привело к тому, что после освобождения этой страны от колониальной зависимости там установилась парламентская демократия. Сбылось предсказание того же Маркса, который писал веком ранее, что если после британского вторжения Индия построила у себя железную дорогу, то ничто не помешает ей в будущем заимствовать у своих колонизаторов и политическую систему. Так в итоге и произошло.

То же, кстати, можно сказать и о Южной Африке, бывшей колонии Нидерландов, а затем Британии, где сегодня, несмотря на все проблемы, развитая демократическая система и высокий уровень экономического развития.

Зато примеры истинной независимости от внешнего мира демонстрируют сегодня такие страны как Иран, где 40 лет назад установилась теократическая диктатура. Наглядный пример: совсем недавно суд Тегерана приговорил к 24 годам тюрьмы двадцатилетнюю правозащитницу Сабу Корд Афшари, вина которой заключалась только в том, что она вышла на улицу без хиджаба. По утверждению суда, таким образом она пропагандировала «коррупцию и проституцию»…

Или вот страна, не менее суверенная, чем Иран, и тоже богатая углеводородами — Туркмения. Здесь один диктатор сменяет другого только по причине физической смерти, нет никакой оппозиции, а нищий народ, не знающий что такое выборы и права человека, радостно поет осанну стабильности и своим мудрым руководителям.

Впрочем, в дела очень «суверенной» Туркмении не может вмешивается только Запад с его «прогнившей» демократией. Да, собственно, он и не вмешивается — какие рычаги кроме причитаний правозащитников у него для этого есть? Совсем другое дело российское «невмешательство» в дела этой страны. После того, как Москва стала настойчиво продвигать мысль о том, что южные рубежи СНГ не защищены от разного рода террористов (и это при том, что Туркмения — всего лишь ассоциированный член СНГ), совершенно «независимый» президент Бердымухамедов поспешил в Москву с подарками, главным из которых был щенок алабая, символизирующий «верность хозяину»…

И тут снова не могу не согласиться с Владимиром Путиным. Москва в Туркмении и вправду защищает традиции. Такие вот политические традиции несменяемой и недемократической власти. Именно такие суверенитеты, по мнению нынешней российской власти, и надо во что бы то ни стало беречь от «внешнего вмешательства». Конечно, если они являются ее союзниками.

Источник: http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/09/30/1805200.html