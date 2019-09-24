Как продать биткоины на матлабе?

//Жаркое из блогов 13+

24 сентября 2019, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Биткоин - условное платёжное средство, которое в перспективе возьмёт на себя функцию условно легализовать (даже независимо от замыслов его создателей) денежные операции, обслуживающие всё, что связано с "черным рынком", а также с тем, что считается неприличным, либо противоестественным: подпольную торговлю человеческими органами, работорговлю, заказные убийства, наркоторговлю, суррогатное материнство и т. п.

В частности, по мере того, как в области трансплантологии будет решена проблема отторжения организмом донорского органа, операции по пересадке таких органов, как поджелудочная железа (учитывая, что диабет всё больше распространяется), сердце, предстательная железа станут массовыми, а добровольными донорами ограничиться будет невозможно.

То же с выращиванием больших количеств экологически чистой сельхозпродукции: обойтись без химии и генной инженерии позволили бы сельскохозяйственные роботы, но они слишком дорогостоящи, и останется единственный выход - использовать на полях ручной подневольный труд в широких масштабах.

Но работники не взбунтуются по одной простой причине: от зари до зари состригая на необъятных полях ножницами колоски, они будут утешаться мыслью, что даже знаменитый автор справочника "Кто есть кто в робототехнике", живя в полной нищете и не имея денег на малую механизацию, много лет скащивал траву на своём садовом участке старым крестьянским серпом.

Таким образом, криптовалюта bitcoin как бы полностью "обелит" официальные валюты и полностью изолирует "элиту" от грязи, в которой варится "плебс". Дело в том, что в мире складывается система отношений, из которой вырисовывается мировой порядок, похожий на модифицированное рабовладение. "Элита" производит над "плебсом" самые дикие эксперименты, ничуть не боясь ответственности. Однако, в своём кругу истинные патриции соблюдают кодекс "рафине", согласно которому не принято публично совершать определённые поступки или обсуждать определённые темы. Патриций не задумываясь воспользуется почкой, пересаженной от убитого специально для этого здорового человека или получит прибыль от труда доставленной на его плантации на барже многотысячной партии рабов. Но не должно быть соответствующих транзакций через его счета - для низменных дел и будет предназначаться биткоин. Потому что безупречный имидж - основа легитимной власти. А то ведь people интересуется: как продать биткоины на Mathlab (матлабе)?

Источник: https://alex-barsukov.livejournal.com/217617.html