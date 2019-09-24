Плач по профессиям

//Жаркое из блогов 13+

24 сентября 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Более того – в некотором гипотетическом будущем подобный процесс приведет, вообще, к исчезновению массового «профессионализма», и превращение большинства людей в полных «неумех». Существующих то ли в качестве иждивенцев «на руках» некоей автоматизированной системы во главе с ИИ, то ли в виде бесправных поденщиков, живущих за счет случайных заработков. (Которые дает тот же ИИ.) Впрочем, понятно, что это примерно одно и то же – смысл только в «знаке».

Рассуждать на эту тему – с обязательным «слезливым» сожалением о «судьбе профессий» - любит, например, уже не раз помянутый Фритцморген. Однако понятно, что одним им число сторонников данного развития событий не ограничивается: судя по всему, они встречаются даже среди высшего руководства страны. (Скажем, пресловутая идея об «ограничении рабочей недели» вполне может вытекать именно из данного прогноза.) Но означает ли подобная «массовость» то, что данная идея верна? В том смысле, что действительно ли начало массовой автоматизации низбежно приведет к пресловутому «исчезновению профессий», и превращению всех людей в пресловутых «прекариев»-поденщиков, живущих за счет разовых заработков и подачек всемогущего ИИ?

Разумеется, нет. И дело тут даже не в том, что пресловутая «массовая автоматизация» в действительности идет гораздо медленнее, нежели кажется. В результате чего вместо автоматических заводов, кои – по прогнозам 1970-1980 годов – должны были стать массовым явлением уже в начале XXI века, мы до сих пор имеем лишь отдельные «вкрапления» автоматизированных линий. А уж о «домашних роботах» за пределами фантастики и говорить смешно: даже распространение примитивных роботопылесосов идет с черепашьей скоростью. (Хотя применяемые там технологии стали доступны еще в 1980 годах.)

Развитие же т.н. адаптивных робототехнических систем, способных действовать в обычной – а не специально подготовленной – обстановке, до сих пор еще остается на «лабораторном уровне». Даже если брать во внимание военную сферу – т.е., область, где, во-первых есть огромные деньги, а, во-вторых, существует жизненная необходимость по замене людей автоматами.

На этом фоне, кстати, забавным выглядят прогнозы некоторых «футурологов» о том, что скоро «роботы вытеснят людей в интимной сфере». Дескать, будут такие сексуальные и послушные «роботессы», по сравнению с которыми живых женщин и не захочется. И это притом, что реально пока существуют лишь силиконовые манекены, могущие выступать заменителями лишь пресловутых «резиновых женщин» - конечно, любимых определенном видом извращенцев. (Которые существовали «всегда» - вне всякой связи с развитием робототехники.) Но не более того.

Впрочем, перейдем к более глобальным вещам. И, прежде всего, еще раз отметим, что вопрос с «исчезновением профессий» в связи с развитием автоматики не стоит сводить к одному только торможению прогресса. В том смысле, что тут ошибочной является сама постановка вопроса, состоящая в том, что «роботы» неизбежно ведут к вытеснению людей из «профессиональной» деятельности. Поскольку в действительности «депрофессионализация» оказывается связанной вовсе не с будущим – а с настоящим. А точнее – с господствующим в настоящее время типом организации производственных отношений, ведущих к росту отчуждения труда. Поскольку именно указанная особенность и ведет к разрушению ценности имеющихся у человека навыков и знаний – т.е., того, что представляет собой «профессия».

Вместо этого современный мир внедряет ее «эрзац» - некую производственную функцию, жестко ограничивающую действия человека на рабочем месте. Это относится, например, к самым массовых современным «профессиям»: охранникам, курьерам, грузчиками, продавцам и т.д. – для которых знания и умения, по существу, не нужны. А нужно только знание данных им «инструкций» - и нежелание выходить за их пределы. Впрочем, и многие из «нормальных» видов профессиональной деятельности: конвейерные рабочие, строители, и, конечно же, пресловутые менеджеры и дизайнеры – на самом деле так же являются именно «местом», не требующим от человека что-то знать и уметь. ( Ну, и конечно же, разнообразные чиновники и депутаты так же не могут считаться «профессионалами»: реальный их уровень знаний часто оказывается ниже, нежели у курьеров. Но это несколько иное явление.)

Почему так происходит – понятно: рост отчуждения труда неизбежно ведет к превращению человека в чистую «производственную функцию». «Способности» которой не имеют никакого смысла – это, кстати, еще Генри Форд понял во время отработки своего «конвейера». (Вследствие чего, сделав ставку на прием именно непрофессиональных рабочих, он сумел серьезно обезопасить себя от классовой борьбы.) Ну, а через восемьдесят лет после Форда данное понимание охватило практически весь остальной мир. (Правда, тут стоит указать на то, что процесс «советизации мира» существенно замедлил данную ликвидацию профессиональности. И даже привело к обратным процессам – но после 1991 года все «стало на места».) Поэтому происходящая сейчас окончательная «функционализация» трудящихся является более, чем естественной для текущего мироустройства. И с «уровнем прогресса» она связана весьма и весьма условно.

Источник: https://anlazz.livejournal.com/421709.html?media&utm_source=recommended